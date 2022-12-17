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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دقلو: مزيد من الجهود لاستقرار السودان خلال الفترة المقبلة

محمد حمدان دقلو يلتقي
محمد حمدان دقلو يلتقي منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الجهود بما يحقق الاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء دقلو اليوم السبت، خاردياتا لو ندياي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية، نائب رئيس بعثة يونيتامس، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها بالسودان .

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء، عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها لو ندياي خلال فترة عملها بالبلاد، والتعاون الذي لمسه السودان خلال إدارتها لمكتب الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية، وتوليها لمنصبها بالبعثة، وقدم سيادته التهنئة لها باختيارها وكيلاً للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الأفريقية .

واستعرض اللقاء التطورات التي تشهدها البلاد، مؤكداً بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود البنّاءة، بما يحقق الاستقرار في السودان .

من جانبها أعربت خاردياتا، عن شكرها وتقديرها للسودان، على التعاون والتنسيق الذي وجدته طيلة فترة عملها بالسودان، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون معه، من خلال موقعها الجديد .

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