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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عندما تغلق كل الأبواب أمامك وتشعر بالضيق والهم.. ردد دعاء النبي

صدى البلد

يعاني العديد من الأشخاص، من الأزمات والشدائد والضيق ويشعرون أن الدنيا أغلقت أبوابها أمامهم ولا يجدون مخرجا مما هم فيه ولا يدرون ما يفعلون، وحول هذا الأمر؛ قدم الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بـدار الإفتاء المصرية حلا لكل ذلك.

وقال الدكتور مجدي عاشور “عندما يجد الشخص الدنيا قد أغلقت في وجهه وأظلمت ولا تضحك له وأبوابها مسدودة، فعليه أن يعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطانا مفاتيح، فعندما تصيبك مشكلة أعمل بهذا الحديث”.

وأضاف  عاشور أن النبي عندما ألقوه الكفار بالحجارة جلس ورجليه الشريفتين تدميان، ووجد أن أبواب الأرض قد أغلقت ولم يعد سوى السماء، رفع يده لله وقال “اللهُمَّ إليكَ أشكو ضعفَ قوَّتي وقلةَ حيلتي وهواني على الناسِ، انت رب المستضعفين وأنت ربي، -وكلم الله بانكسار- إلى منْ تكلُني ؟ إلى بعيد يتجَهَّمُني “واحد يعاملني بشدة وغلظة” أمْ إلى عدو ملَّكتَهُ أمري ؟ إن لمْ تكنْ غضبانًا عليَّ فلا أُبالي، غيرَ أنَّ عافيتَكَ هي أوسعُ لي، أعوذُ بنورِ وجهِكَ الذي أشرقتْ لهُ الظُّلُماتُ من أن تُنزلَ بيَ غضبَكَ أو يحلَّ عليَّ سخطَكَ، لكَ العُتْبى حتى تَرضَى ولا حولَ ولا قوةَ إلا بكِ” استجلب النور الرباني ليضيء الظلام الذى في حياتك.

وأشار أمين الفتوى إلى أن كل من يعاني من الظلام الذى في حياته ومن أثر الأزمات والكوارث والشدائد والضيق والهم والغم والكرب والذي يقول “أنا معمولي عمل”، و"أنا محسود أو مسحور أو ممسوس"؛ عليه بهذا الدعاء.

الأزمات والشدائد دار الإفتاء الدكتور مجدي عاشور

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