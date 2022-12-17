أحمد موسى: منتخب المغرب حقق إنجازًا منحلمش بيه.. وكأس العالم يتجه لـ«ميسي»|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب المغرب أدى ما عليه بكل إخلاص، معلقًا "والله ما زعلانين إن المنتخب المغربي حصل على المركز الرابع في بطولة كأس العالم، لأنه قبل انطلاق البطولة لم يكن هناك أي شخص على مستوى العالم أن يتوقع تأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي للبطولة.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، إن أبطال المغرب خلو طموحنا أن نصل للنهائي، بل من الممكن أن يحصلوا على كأس العالم".

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن وصول المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي كان من الأحلام ولم يتوقعه أحد، ولكن الركراكي كان يأمل في التتويج بكأس العالم.



بيخلص في الملعب

وأشار أحمد موسى إلى أن كأس العالم متجه إلى ميسي، مؤكدا أن مبابي فهد في الملعب ولكن ميسي يبقى هو ميسي طالما صحته جيدة بيخلص في الملعب حتى الدقيقة 120.

