عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: منتخب المغرب حقق إنجازًا منحلمش بيه.. وكأس العالم يتجه لـ«ميسي»|فيديو

منتخب المغرب
منتخب المغرب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب المغرب أدى ما عليه بكل إخلاص، معلقًا "والله ما زعلانين إن المنتخب المغربي حصل على المركز الرابع في بطولة كأس العالم، لأنه قبل انطلاق البطولة لم يكن هناك أي شخص على مستوى العالم أن يتوقع تأهل المنتخب المغربي للدور قبل النهائي للبطولة.

 

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، إن أبطال المغرب خلو طموحنا أن نصل للنهائي، بل من الممكن أن يحصلوا على كأس العالم".

 

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن وصول المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي كان من الأحلام ولم يتوقعه أحد، ولكن الركراكي كان يأمل في التتويج بكأس العالم. 


 بيخلص في الملعب

وأشار  أحمد موسى إلى أن كأس العالم متجه إلى ميسي، مؤكدا أن مبابي فهد في الملعب ولكن ميسي يبقى هو ميسي طالما صحته جيدة بيخلص في الملعب حتى الدقيقة 120.
 

 

 

أحمد موسى منتخب المغرب بطولة كأس العالم المربع الذهبي الإعلامي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كانت تبكي أثناء الغسل.. تفاصيل تكشفها صديقة قتيلة بورسعيد

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

قرار عاجل من النيابة بشأن مطاردة سعد الصغير لزوجته وأسرتها بحدائق الأهرام

قرار عاجل من الخطيب عقب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

أحرجه.. رد صادم من كريم بنزيما على رئيس فرنسا بعد هذا الطلب

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

احنا الأحق.. حقيقة خطاب زملكاوي للفيفا يطالب باستبعاد الأهلي من كأس العالم للأندية

إصابة بالجمجمة وقطع في الأذن.. ملحن شهير يتعرض لحادث خطير بسبب الجاكوزي

ترشيحاتنا

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

الأول من نوعه..إطلاق قمر صناعي للبحث عن أسباب التغيرات المناخية على الأرض

جار شاب الشرقية العائد من الموت: «أحد المشعوذين ضحك على أهله» |تفاصيل

ارتفاع الائتمان المحلي في البنوك لـ 7 تريليونات جنيه

بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.. أمير قطر يعفو عن عدد من السجناء

بعد تحقيق المركز الرابع بكأس العالم.. أحمد فوزي: المغرب رفعت رأس العرب|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدّد كأس العالم بالتأجيل .. تعرف على أعراض فيروس الإبل

أهمها رقم 3.. أكلات تحد من الجلطات القلبية

في ذكرى رحيله | جلال الدين الرومي .. متصوف أضاء الكون لألف عام

أمينة خليل تستعرض جمالها بفستان ملفت| شاهد

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي|تغطية خاضة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ