للمغتربين في الخليج.. قيمة الوديعة البنكية لنيسان قشقاي بالدولار

تعتبر السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 أحد أبرز إصدارات الصانع الياباني المخضرم في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، حيث تأتي بتصميم شبابي أنيق بالإضافة لباقة من أحدث تجهيزات الأمن والسلامة وأنظمة مساعدة السائق.

نيسان قشقاي موديل 2022

يبحث العديد من المصريين المقيمين في الخارج عن شراء سيارات جديدة بأفضل الأسعار المتاحة واستيرادها لمصر، ويأتي ذلك على خلفية قرار الحكومة المصرية بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

نيسان قشقاي موديل 2022

ويتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم، ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

نيسان قشقاي موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية لسيارة نيسان قشقاي موديل 2022

تبلغ قيمة الوديعة البنكية للسيارة نيسان قشقاي موديل 2022 نحو بسعر يصل إلى 6.539 دولار من الدول التي تعتمد اتفاقيات دولية، بينما تبلغ قيمة الوديعة بدون الاتفاقيات الدولية نحو 21136 دولار.

أسعار السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 في السوق المصري:

نيسان قشقاي موديل 2022 الفئة الأولى بسعر 579,000 جنيه.

نيسان قشقاي موديل 2022 الفئة الثانية بسعر 584,000 جنيه.

نيسان قشقاي موديل 2022 الفئة الثالثة بسعر 614,000 جنيه.

نيسان قشقاي موديل 2022 الفئة الربعة بسعر 619,000 جنيه.

نيسان قشقاي موديل 2022 الفئة الخامسة بسعر 654,000 جنيه.

نيسان قشقاي موديل 2022 الفئة السادسة بسعر 659,000 جنيه.

نيسان قشقاي موديل 2022

مواصفات نيسان قشقاي موديل 2022

تبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان قشقاي موديل 2022 نحو 206 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها أن تستغرق مدة زمنية قدرها 8.9 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

تعتمد السيارة نيسان قشقاي موديل 2022 محرك 4 سلندر تيربو، سعة 1300 سي سي، ينتج 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يمكنه ضخ قوة قدرها 148 حصانا، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.