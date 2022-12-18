ناقدة رياضية: منتخب المغرب نجح في وضع اسمه وسط عمالقة وكبار المنتخبات العالمية|فيديو

أكدت ألاء عمر، الناقدة الرياضية، أن حافز المنتخب الكرواتي أمس كان أعلى، خاصة أن منتخب كرواتيا كان وصيف بطولة العالم عام 2018، فكان لا بد من تحقيق الميدالية البرونزية.



وقالت ألاء عمر، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى"، خط دفاع المنتخب المغربي كان ضعيفًا مقارنة بمباريات سابقة، نتيجة العامل البدني والذي تأثر بالأداء المميز خلال اللقاءات السابقة.

المنتخبات العالمية

وتابعت الناقدة الرياضية، أن منتخب المغرب نجح في أن يضع اسمه وسط عمالقة وكبار المنتخبات العالمية.

