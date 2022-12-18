عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

التنمية المحلية تنفذ عددا من دورات القيادة بمركز سقارة.. والوزير: نهدف لتطوير اللغة الإنجليزية للعاملين بالوزارة

صدى البلد

وزير التنمية المحلية: الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية

التنمية المحلية: استمرار دورة إعداد قادة المستقبل

اللواء هشام آمنة: الوزارة تهتم بتطوير اللغات لدى العاملين بها 
 

ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع الجاري ،4 دورات تدريبية هى دورة المبادئ الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية وإنتاج الخرائط والبيانات التي تقوم بها شركة ازري بالتعاون مع منظة الغذاء العالمى" wfp ووحده التحول الرقمي بالوزارة ، ودورة لغة انجليزية ، ودورة تطوير مهارات العاملين بإدارات  التعاون الدولي في مجال توقيع بروتوكولات التعاون ومهارات التفاوض.

 ويقوم بالإشراف عليها ادارة التعاون الدولي بالوزارة، إضافة إلى استمرار دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الأول للأسبوع الثالث على التوالى  والأخير من الدورة، ويستفيد من هذه الدورات 158 متدرباً.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين ،وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيراً إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.

ويأتي ذلك تنفيذاً  لتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري والاستفادة من التحول الرقمي والإصلاح الإداري، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات،لتطوير مهارات العاملين في المحليات بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والذى يلعب دوراً رئيسياً في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات يساهم في تطبيق رؤية وإستراتيجية مصر 2030.

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن دورة المبادئ الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية وانتاج الخرائط والبيانات ، ستتناول إدارة البيانات المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية و إستكمال التطبيق العملي ، و رسم الخرائط ، وعرضها باستخدام الArcGIS Pro ،والتحليلات المكانية فى ال ArcGIS Pro ، والاستخدام الأمثل لنظم المعلومات الجغرافية، والتعرف على نظم الإحداثيات وعرض الطبقات الجغرافية وترميزها ،والتحكم فى عرض المعالم الجغرافية ،وإضافة النصوص إلى الخريطة ،وإنشاء معالم من البيانات الغير مكانية، والتعامل مع الجداول والبيانات الغير مكانية،وتصميم الخرائط ،فضلاً عن مشاركة البيانات الجدولية مع البيانات المكانية من خلال ملف العلاقات(Relationship Class).

وأوضح اللواء هشام آمنة ان دورة تطوير مهارات التعاون الدولي في مجال توقيع بروتوكولات التعاون ومهارات التفاوض ،ستتضمن مهارات التواصل مع الجهات الاجنبية والمؤسسات المانحة وورش عمل بشأن التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المختلفة المنوطة بشئون الاتفاقيات والمنح والقروض المقدمة، ومتابعة استخدام المنح فى المشروعات المنفذة في إطارها، وإعداد تقارير دورية عن المنح والمشروعات المختلفة ،ومحددات وضوابط إعداد، وإبرام الاتفاقيات الدولية مع الجهات الأجنبية  لتعاملات المالية مع الأطراف المحلية والدولية والاتفاقيات والبروتوكولات ،إضافة الى  ادارة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الداخلية والخارجية للجهات الأجنبية، ومهارات التفاوض مع الجهات الاجنبية والمؤسسات المانحة والخبرات العملية فى كيفية إدارة الدورات والمنح التدريبية الخارجية ، والتسويق الإلكترونى للسلع والمنتجات اليدوية ودور التعاون الدولى في التنسيق مع  منظمة الأغذية العالمية (WFP) في تنفيذ منصة " أيادى مصر " للتسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية في المحافظات .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام الوزارة بإكساب العاملين بالمحليات لمهارات اللغة لتيسير عملية التواصل باعتبارها أداة هامة  للغة التواصل الدولية خاصة ان 85% من المنظمات الدولية تستخدم اللغة الإنجليزية باعتبارها واحدة من لغات العمل الخاصة بهم، لافتاً إلى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضع فى خطته التدريبية دورات اللغة الإنجليزية، خاصة للعاملين في الإدارات التى تستخدم اللغة في تعاملاتها .

التنمية المحلية التحول الرقمي وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية دورات تدريبية مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إعداد قادة المستقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1200 جنيه تاني.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

الفتاة الوحيدة التي لا تندم على صورة طفولتها.. من هي وكيف أصبحت في سن العشرين| شاهد

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فهد بن تركي بن عبد الله

بث مباشر.. نهائي مستر أولمبيا وعرض بيج رامي

حقيقة تمرد لاعبي الأهلي ضد كولر

صدمتان في 10 أيام.. الإعلامي جابر القرموطي يعلن عن وفاة شقيقه الثاني

تفاصيل اجتماع ياسين منصور ورئيس الزمالك لحل الأزمة المالية للنادي.. فيديو

ترشيحاتنا

جرعة مخدرات زائدة.. كشف لغز العثور على جثة سيدة في شبين القناطر

أمريكا تتدخل لمنع أوكرانيا من قتل جنرال روسي كبير.. ما القصة؟

هزيمة بوتين.. جنرال أمريكي يكشف مفاجأة مدوية في حرب أوكرانيا

رسميا.. البنتاجون يكشف حقيقة وجود الفضائيين

مفاجأة .. موعد حفل ويجز في نهائي كأس العالم 2022

اخبار التعليم | ختام فعاليات حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة .. بدء الالتحاق بدورة المهارات النحوية بجامعة حلوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها آلام البطن.. 6 أعراض تدل على تجلط الدم في الكلى

أثر مصري اختفى من الوجود يكشف أسرار كائنات ما زالت حية منذ الفراعنة

خطفت الأنظار بجمالها الساحر.. أول ظهور علني لزوجة حكيم زياش

قبل رأس السنة .. تناولى كوبا من هذا المشروب لفقدان الوزن سريعا

فيديو

فناء مدرسة يتحول إلى صالة أفراح فخمة .. ما القصة ؟ فيديوجراف

موقف بنزيما من نهائي كأس العالم .. وقرار صادم من ميسي

لا أعباء على المواطن.. تفاصيل جديدة عن قرض صندوق النقد الدولي| تغطية خاصة

طفل شيطان.. رد فعل صادم من قاتلة أمها في بورسعيد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

نهى زكريا

المستثمر الاجنبي والرخصة الماسية

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

اﻟﻤﺰﻳﺪ