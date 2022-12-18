التنمية المحلية تنفذ عددا من دورات القيادة بمركز سقارة.. والوزير: نهدف لتطوير اللغة الإنجليزية للعاملين بالوزارة

وزير التنمية المحلية: الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية

التنمية المحلية: استمرار دورة إعداد قادة المستقبل

اللواء هشام آمنة: الوزارة تهتم بتطوير اللغات لدى العاملين بها



ينظم مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع الجاري ،4 دورات تدريبية هى دورة المبادئ الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية وإنتاج الخرائط والبيانات التي تقوم بها شركة ازري بالتعاون مع منظة الغذاء العالمى" wfp ووحده التحول الرقمي بالوزارة ، ودورة لغة انجليزية ، ودورة تطوير مهارات العاملين بإدارات التعاون الدولي في مجال توقيع بروتوكولات التعاون ومهارات التفاوض.

ويقوم بالإشراف عليها ادارة التعاون الدولي بالوزارة، إضافة إلى استمرار دورة إعداد قادة المستقبل الجزء الأول للأسبوع الثالث على التوالى والأخير من الدورة، ويستفيد من هذه الدورات 158 متدرباً.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مركز تدريب سقارة، بالإضافة إلى دعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وتذليل كل العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين ،وتقديم الاستشارات التدريبية، ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات وإدارة الموارد البشرية بالمحافظات، مشيراً إلى التطوير الشامل الذي يتم في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة حتى يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة في التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمي المهني ويصبح في مصاف المؤسسات التدريبية الدولية.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري والاستفادة من التحول الرقمي والإصلاح الإداري، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات،لتطوير مهارات العاملين في المحليات بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والذى يلعب دوراً رئيسياً في رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان في المحليات يساهم في تطبيق رؤية وإستراتيجية مصر 2030.

ولفت اللواء هشام آمنة الى أن دورة المبادئ الأساسية لنظم المعلومات الجغرافية وانتاج الخرائط والبيانات ، ستتناول إدارة البيانات المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية و إستكمال التطبيق العملي ، و رسم الخرائط ، وعرضها باستخدام الArcGIS Pro ،والتحليلات المكانية فى ال ArcGIS Pro ، والاستخدام الأمثل لنظم المعلومات الجغرافية، والتعرف على نظم الإحداثيات وعرض الطبقات الجغرافية وترميزها ،والتحكم فى عرض المعالم الجغرافية ،وإضافة النصوص إلى الخريطة ،وإنشاء معالم من البيانات الغير مكانية، والتعامل مع الجداول والبيانات الغير مكانية،وتصميم الخرائط ،فضلاً عن مشاركة البيانات الجدولية مع البيانات المكانية من خلال ملف العلاقات(Relationship Class).

وأوضح اللواء هشام آمنة ان دورة تطوير مهارات التعاون الدولي في مجال توقيع بروتوكولات التعاون ومهارات التفاوض ،ستتضمن مهارات التواصل مع الجهات الاجنبية والمؤسسات المانحة وورش عمل بشأن التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المختلفة المنوطة بشئون الاتفاقيات والمنح والقروض المقدمة، ومتابعة استخدام المنح فى المشروعات المنفذة في إطارها، وإعداد تقارير دورية عن المنح والمشروعات المختلفة ،ومحددات وضوابط إعداد، وإبرام الاتفاقيات الدولية مع الجهات الأجنبية لتعاملات المالية مع الأطراف المحلية والدولية والاتفاقيات والبروتوكولات ،إضافة الى ادارة وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الداخلية والخارجية للجهات الأجنبية، ومهارات التفاوض مع الجهات الاجنبية والمؤسسات المانحة والخبرات العملية فى كيفية إدارة الدورات والمنح التدريبية الخارجية ، والتسويق الإلكترونى للسلع والمنتجات اليدوية ودور التعاون الدولى في التنسيق مع منظمة الأغذية العالمية (WFP) في تنفيذ منصة " أيادى مصر " للتسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية في المحافظات .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام الوزارة بإكساب العاملين بالمحليات لمهارات اللغة لتيسير عملية التواصل باعتبارها أداة هامة للغة التواصل الدولية خاصة ان 85% من المنظمات الدولية تستخدم اللغة الإنجليزية باعتبارها واحدة من لغات العمل الخاصة بهم، لافتاً إلى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة وضع فى خطته التدريبية دورات اللغة الإنجليزية، خاصة للعاملين في الإدارات التى تستخدم اللغة في تعاملاتها .