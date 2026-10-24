مدبولي: 357 منطقة غير آمنة تم القضاء عليها بالكامل

ردّ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما يُثار بشأن الاهتمام بالمدن الجديدة وإهمال المدن القديمة.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الدولة كان لديها 357 منطقة غير آمنة كان يقطنها نحو 1.5 مليون مواطن مصري، وتم القضاء عليها بالكامل.

وأضاف مدبولي أنه تم إنشاء ما يقرب من 250 ألف وحدة سكنية جديدة بديلة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم ترك المواطنين في هذه المناطق غير الآدمية، وتوجيهه للحكومة بفرش وتجهيز الوحدات الجديدة بالكامل حتى لا ينتقل الأهالي بحياتهم البسيطة السابقة؛ وإنما يبدأون حياة جديدة بأمل ومستقبل أفضل.