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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ قمر اللبنانية عبر إنستجرام

قمر اللبنانية
قمر اللبنانية

تحرص الفنانة اللبنانية "قمر" على إثارة الجدل من وقت لآخر، من خلال إطلالاتها الجريئة، التى تشارك جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وفي أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت قمر مرتدية سوي شيرت وهوت شورت ابيض مثيرًا، يبرز قوامها وجسدها بشكل جريء، ونسقت معه مكياج حاد وقوي يبرز ملامح وجهها، وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة.

 


يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.
 

وشاركت اللبنانية قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.
 

 "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
 

 

 

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إطلالة جذابة فيلم حملة فرعون الفنانة اللبنانية هوت شورت الفنانة اللبنانية قمر

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