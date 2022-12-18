افتتاح مهرجان التحطيب بساحة أبو الحجاج بالأقصر.. فيديو

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة الدورة الثانية عشرة من مهرجان التحطيب القومى، والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى ورئيس المهرجان ومخرج حفل الافتتاح فى الفترة من ١٧ إلى ٢١ ديسمبر الجارى بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى.

بدأت الفعاليات بتقديم سامر التحطيب والذى يشارك به فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "المنيا، سوهاج، قنا، الأقصر"، حيث قدمت الفرق فنون لعبة التحطيب وكيفية توارثها عبر الأجيال والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفى المناسبات والأفراح.

أعقب ذلك تقديم فقرات عرض الافتتاح، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية بمحافظات "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، ملوى، الشرقية"، عرض فنى لفرح الصعيد بمصاحبة فرقة النيل للآلات الشعبية، مزجت خلاله الرقص بالعصا مع حركات لعبة التحطيب، وبمشاركة لاعبى التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة.

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