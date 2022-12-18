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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يعلق على المفاوضات مع أمريكا بشأن توريد أنظمة "باتريوت"

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مفاوضاته مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشأن توريد أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى كييف تتجه نحو قرار إيجابي.

وفي مقابلة مع القنوات التلفزيونية الفرنسية “TF1” و”LCI”، عندما سأله أحد الصحفيين عما كان يقوله بايدن له عن باتريوت، قال زيلينسكي مبتسماً "إننا نتحدث عنه طوال الوقت. إنني أنظر إلى هذه القضية بموقف إيجابي. بموقف إيجابي كبير".

وأضاف في الوقت نفسه أن "عملية التفاوض جارية"، وهو يتعامل شخصيًا مع هذه القضية، ومستوى علاقاته مع بايدن يسمح لنا بالاعتماد على قرار إيجابي.

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ووفقًا لزيلينسكي، فقد اتفق الجانب الأوكراني الآن مع فرنسا على أنظمة “Crotale”، التي لم تبدأ بعد في العمل على أراضي أوكرانيا.

وأضاف :"نحن نكافح من أجل أنظمة تعتمد على قرار إيطاليا وفرنسا".

فرنسا أوكرانيا بايدن زيلينسكي باتريوت

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