إجراء عاجل من إدارة نادي الزمالك بشأن فيريرا

أكد الإعلامي أحمد أسامة، أن نادي الزمالك وضع في حساب البرتغالي جوسيفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، جزء من مستحقاته المتأخرة خلال الساعات القليلة الماضية.

الزمالك يصرف جزء من مستحقات فيريرا بعد شكواه

وتابع أسامة خلال برنامجه الإذاعي"ديربي" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "المدرب البرتغالي طالب أكثر من مرة توفير جزء من راتبه السابق، وهو ما تحقق".

وأضاف أحمد أسامة: "الزمالك يرغب في إضافة الاستقرار على الفريق قبل دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسوف يعمل على توفير جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة أيضًا".