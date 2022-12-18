مذبحة أبومناع بقنا..إحالة أوراق قاتل والده و أشقائه الأربعة لفضيلة المفتى

أحالت محكمة جنايات نجع حمادى، أوراق شاب وخاله إلى فضيلة المفتى، بتهمة والد و أشقاء المتهم الأول، فيما عرف بإسم مذبحة"أبو مناع غرب".

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق يسرى مصطفى، وعضوية المستشارين طلال محمد عبدالحميد رضوان، و يوسف فهمي عبدالرحمن صقر، و أمانة سر كرم الطاهر، ويوسف الشيخ، وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية لـ يونيو الماضي، عندما تلقت مديرية أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد قيام جمال عبد الناصر ابراهيم ٢٠ عاماً ، مقيم بقرية أبومناع غرب، بإطلاق النيران على أسرته، ما أسفر عن مقتل ٥ منهم و إصابة أخرى بطلقات نارية.

و تبين وفاة كلا من: عبد الناصر ابراهيم، والد المتهم الأول، وأشقائه أحمد، محمد، وحيدة ونجاة، وإصابة والدته سعاد وحيد علي، بطلق ناري بالساقين.

و تبين من التحريات الأولية، أن المتهم الأول أطلق النيران على أسرته، بسبب خلافات على الميراث بينهم، وتمكنت حملة أمنية من ضبط المتهم أثناء اختبائه فى إحدى القرى، كما ضبطت خال المتهم، الذى أمده بالسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

أحيلت القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهمين، بإحالة أوراقهما إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.