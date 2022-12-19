تخطف الأنظار.. فيراري بوروسانجوي 2023 بتعديلات أكثر قوة

تمكنت شركة فيراري أن تقدم العديد من السيارات القوية حول العالم، والتي تتسم دومًا بالطابع الرياضي، ويبدو ان شركة DMC الالمانية والمتخصصة في مجال تعديل السيارات، أرادات أن تبهر محبي علامة الحصان الواثب، بعد ان اضافت حزمة من الترقيات للسيارة بوروسانجوي 2023.

فيراري بوروسانجوي 2023

القدرات الفنية للسيارة فيراري بوروسانجوي 2023

تتمتع السيارة فيراري بوروسانجوي 2023 بمحرك من 12 اسطوانة طراز V، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 715 حصانا، سعة 6500 سي سي، مع عزم اقصى للدوران 716 نيوتن/متر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة الثبات 0 خلال فترة زمنية مدتها 3.3 ثانية.

فيراري بوروسانجوي 2023

ابرز الترقيات للسيارة فيراري بوروسانجوي 2023

وتحتوي السيارة فيراري بوروسانجوي 2023 المعدلة على بعض اللمسات ومنها، امكانية تغير صوت انابيب العادم عبر صمام خاص بالسائق، بالاضافة إلى 7 ازواج من المكابح والتي تتخذ الحرف Y، إلى جانب ارتكاز السيارة على جنوط رياضية اقرب إلى تصميم النجمة المتشعبة طراز DMC Velocita، حيث يبلغ قياسها 24 بوصة.

فيراري بوروسانجوي 2023

ظهرت السيارة فيراري بوروسانجوي 2023 بعتبات جانبية اعرض قليلاً، مع رفارف جانبية بزيادات 3 بوصة مصنوعة من الياف الكربون، مع صادم أمامي مدعوم بناشر من الياف الكربون ايضا بالاضافة إلى غطاء المحرك، إلى جانب طلاء خارجي باللون الاحمر اللامع، مع تداخلات لامعة ايضا من اللون الاسود.