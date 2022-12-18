مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على والد فتاة.. والأخيرة تتهم طليقها

رصدت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد 2، مساء اليوم الأحد، مشكلة اتهام زوج يدعى محمد، لزوجته وتدعى نورا، بالاستيلاء على ممتلكاته.

وخلال الحلقة عرضت الإعلامية نهال طايل، مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على نورا، ووالدها، من قبل سيدة.



واتهمت نورا، طليقها بالوقوف وراء هذا الاعتداء، مؤكدة أن طليقها هو من يقف وراء هذا الأمر.

والدي أضرب بالأقلام على وشه وجاب دم



وخلال الحلقة، علقت نورا، على الواقعة، قائلة :"والدي أضرب بالأقلام على وشه وجاب دم، ومن واحدة طليقي اجرها، وده كله علشان الفلوس".

فيما عرض برنامج “تفاصيل”، مأساة أم تبحث عن ابنها، الذي خرج ولم يعد بسبب زوجته.

وقالت الأم خلال حوارها ببرنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، إحن ابنها كان يمتلك شركة ملابس، وبعد 2011 أغلقها بسبب تراكم الديون عليه، لافتة إلى أنه لم يستطع استخراج سجل تجارى بسبب الديون.

سجل تجاري

وتابعت: بعد ذلك قرر استخراج سجل تجاري باسم زوجته، وبدأ يعمل مع الشركات فى الملابس، إلى أن سدد كافة ديونه وكون شركة مرة أخرى.

وأوضحت السيدة، أن الخلافات بدأت تنشب بين محمد وزوجته، فهجرته وأخذت شركته لأن السجل التجارى باسمها.

وأشارت السيدة، إلى أن ابنها هجر المنزل من يومها ولم يعد.

