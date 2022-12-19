الرقابة المالية: مليار جنيه حجم التمويل العقاري أغسطس 2022

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم نشاط التمويل العقاري خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 40.5% على أساس سنوي.

أوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أغسطس الماضي ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 1.01 مليار جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل 725 مليون جنيه خلال أغسطس 2021، بزيادة 40.5%.

وأظهرت الرقابة المالية أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري سجلت 537 مليون جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل 65 مليون جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 719.8%.

اضافت الرقابة المالية أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 867 عقد خلال أغسطس الماضي، مقابل 431 عقد خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 101.2%.

نمو حجم نشاط التمويل العقاري

وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء شركات التمويل العقاري خلال 2021، والتى بلغت 8.1 مليار جنيه مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%.