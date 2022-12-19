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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: مليار جنيه حجم التمويل العقاري أغسطس 2022

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم نشاط التمويل العقاري خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 40.5% على أساس سنوي.

أوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أغسطس الماضي ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 1.01 مليار جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل 725 مليون جنيه خلال أغسطس 2021، بزيادة 40.5%.

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الرقابة المالية: 8.7 مليار جنيه إجمالى نشاط التمويل العقاري خلال 8 أشهر

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الرقابة المالية: 2.6مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي أغسطس الماضي

وأظهرت الرقابة المالية أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري سجلت 537 مليون جنيه خلال أغسطس 2022، مقابل 65 مليون جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 719.8%.

اضافت الرقابة المالية أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 867 عقد خلال أغسطس الماضي، مقابل 431 عقد خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 101.2%.

نمو حجم نشاط التمويل العقاري 

وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء شركات التمويل العقاري خلال 2021، والتى بلغت  8.1 مليار جنيه مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو بلغ 138.2%.

الرقابة المالية شهر أغسطس الماضي إعادة التمويل العقاري نمو جنيه

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