مش هدوم ناس..الجمارك توضح حقيقة فتح ورمي أكياس shein بميناء سفاجا

كشف عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، حقيقة الصور فتح وإلقاء أكياس she in في ميناء سفاجا، قائلا: الصور المتداولة لملابس قديمة ومستعملة قادمة من الخارج وبعيدة تماما عن shein.

وأضاف " عمر خليفة" خلال مداختله الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأكياس المتداولة لـ shein هى أكياس فارغة كانت موجودة في أسفل الكراتين التي كان بها الملابس، ولم تكن تحتوي على ملابس أو أي شيء.

ولفت إلى أنهم قاموا باحتجاز كميات كبيرة من ملابس shein يصل عددها إلى 44 ألف قطعة ملابس، خلال 10 أيام فقط، موضحا أن تلك الملابس تأتي مشحونة مع الخارج مع الركاب بغرض الاتجار وليس الاستخدام الشخصي.

ونوه بأنه تم احتجاز 44 ألف قطعة ملابس مع 15 شخصا فقط خلال الفترة الماضية، مؤكد على أن الصور المتداولة للملابس مشحونة من الخارج من اجل الاتجار وليس الاستخدام الشخصي، متابعا:" الحاجات دي مالهاش أصحاب ومش هدوم ناس".