عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش هدوم ناس..الجمارك توضح حقيقة فتح ورمي أكياس shein بميناء سفاجا

صدى البلد

كشف عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، حقيقة الصور فتح وإلقاء أكياس she in في ميناء سفاجا، قائلا: الصور المتداولة لملابس قديمة ومستعملة قادمة من الخارج وبعيدة تماما عن  shein.

 

وأضاف " عمر خليفة" خلال مداختله الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الأكياس المتداولة لـ shein هى أكياس فارغة كانت موجودة في أسفل الكراتين التي كان بها الملابس، ولم تكن تحتوي على ملابس أو أي شيء.

 

ولفت إلى أنهم قاموا باحتجاز كميات كبيرة من ملابس shein يصل عددها إلى 44 ألف قطعة ملابس، خلال 10 أيام فقط، موضحا أن تلك الملابس  تأتي مشحونة مع الخارج مع الركاب بغرض الاتجار وليس الاستخدام الشخصي.

 

ونوه بأنه تم احتجاز  44 ألف قطعة ملابس مع 15 شخصا فقط خلال الفترة الماضية، مؤكد على أن الصور المتداولة للملابس مشحونة من الخارج من اجل الاتجار وليس الاستخدام الشخصي، متابعا:" الحاجات دي مالهاش أصحاب ومش هدوم ناس".

جمارك البحر الأحمر ميناء سفاجا جمارك البحر الأحمر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يخسر 240 جنيها

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة فقط.. فتح باب حجز 1284 شقة بهذه المحافظات

نط من النعش أثناء الجنازة.. تفاصيل عجيبة عن شاب الشرقية العائد من الموت

ويجز يشعل ملعب لوسيل بأغنية عز العرب.. صور

صوره عاريا.. عقوبات رادعة تنتظر شقيق الإعلامية شيماء جمال

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

توقعات الأبراج 2023 .. هؤلاء الأكثر حظا في الحب والمال

ترشيحاتنا

ميسي بعد تتويجه بـ كأس العالم: أرغب في إنهاء مسيرتي بهذا اللقب

تركي آل الشيخ يسخر من فوز الأرجنتين بكأس العالم

حب الطفولة.. قصة عاطفية أسطورية تجمع ميسي بـ زوجته| صور

نظرة شاملة عن رولز رويس كولينان في الإمارات | صور

احذروا هذه الظاهرة اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

إبراهيم فايق يسخر من خسارة فرنسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| 4 نباتات طبيعية لعلاج السكري.. فوائد خارقة لـ شوربة الكوارع للرجال

طريقة عمل الهريسة في البيت

فوائد خارقة لـ شوربة الكوارع للرجال.. تعرف عليها

غنت النشيد الوطني الفرنسي في نهائي كأس العالم.. 5 صور لـ فرح الديباني

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ