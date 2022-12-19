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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منعا للإزعاج.. ميزة من واتساب لتعطيل إشعارات المكالمات

ميزة من واتساب لتعطيل
ميزة من واتساب لتعطيل إشعارات المكالمات

يعتزم تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp طرح ميزة لإيقاف تشغيل تنبيهات المكالمات لمستخدميه خلال الفترة المقبلة، وذلك للتغلب على الإزعاج الذي قد يواجه المستخدمين عند تلقي هذه الإشعارات، حيث يمكن للمستخدمين تعطيل الإشعارات بشكل كامل. 

 

وبحسب تقرير من موقع WABetaInfo فإن واتساب أتاح ميزة إيقاف تشغيل تنبيهات المكالمات للإصدار التجريبي لحين إصدارها بشكل رسمي لجميع المستخدمين قريبا، حيث يمكن اختيار تعطيل الإشعارات لمكالمات واتساب WhatsApp الواردة. 

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ويمكن العثور على الميزة في الوقت الحالي ضمن تحديث WhatsApp beta لنظام التشغيل Windows 2.2250.4.0 المتاح على متجر Microsoft، حي يحتاج المستخدمون إلى فتح إعدادات واتساب، ثم الإشعارات لمعرفة ما إذا كانت هذه الميزة متاحة لهم، نقلا عن صحيفة Gulf News.   

 

وتعد هذه الميزة واحدة ضمن ميزات واتساب المخصصة للتخلص من إزعاج التطبيق من أجل تجربة أفضل للمستخدم. 

 

كما أنه عند يمكن لللمستخدمين أيضا التغلب على إشعارات المكالمات التي قد تظهر حتى عند تمكين "وضع عدم الإزعاج" بسبب مشكلة غير متوقعة. 

 

وسيكون على المستخدمين عند الحصول على الميزة إصلاح هذا الخطأ يدويًا عن طريق تعطيل تلك الإشعارات، وذلك من أجل القدرة على تعطيل الإشعارات الخاصة بمكالمات واتساب، مما يمنح المستخدم تحكم أكبر في الميزة.  

 

 

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