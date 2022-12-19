الرئيس الأوكراني: مستعد لمنازلة بوتين داخل حلبة قتال

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأحد، أنه سيكون سعيدا للدخول إلى حلبة لمنازلة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متى كان ذلك ممكنا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "تي.إف.1" الفرنسية: "الرجل الحقيقي إذا أراد أن يقول شيئا لشخص ما أو إذا كان يريد أن يلكمه في وجهه، فهو يفعل ذلك بنفسه ولا يرسل شخصا بديلا عنه".

وردا على سؤال حول ما إذا كان زيلينسكي مستعدا لمنازلة بوتين في حلبة قتال، قال الرئيس الأوكراني: "لا أبالي، ستكون حينئذ آخر قمة للرئيس الروسي".

وتأتي تصريحات زيلينسكي في وقت تتعرض فيه البنى التحتية في أوكرانيا إلى قصف متكرر من قبل الجيش الروسي، مع قرب قدوم فصل الشتاء.



هذا وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير الماضي.

