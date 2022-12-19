شذى تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية مع سعيد جميل

عرضت قناة القاهرة والناس، تقرير فيديو يوضح تفاصيل الحلقة الجديدة من برنامج "أنا سعيد"، الذي يقدمه سعيد جميل ويعرض يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في تمام الحادية عشر مساءً.

وأوضحت القناة فى تقرير لها، أن الحلقة بعنوان"العلاقات السامة" وتناقش العلاقات المؤذية التي يخوضها البعض، وما تأثيرها عليهم وكيف تتسب في أزمات نفسية لهم لايستطيعون التخلص منها مطلقا، وذلك من خلال قصص حقيقية يرويها أصحابها بأنفسهم.

ويستضيف البرنامج، في حلقة الثلاثاء المقبل، ريهام الهواري اخصائي علم النفس والسلوك، فضلا عن استضافته الدكتورة عبير عبد القادر أستاذ علم النفس والسلوك ومناقشتها مع أحد الحالات التى عرضت قصتها من خلال فقرة في الضل "إحدى فقرات البرنامج".

وفي حلقة الأربعاء يستضيف سعيد جميل، المطربة شذى في لقاء جمع بين الكوميديا والفن، كما كشفت فيه الكثير عن حياتها الشخصية، وتفاصيل تعرض لأول مرة على قناة القاهرة والناس.



