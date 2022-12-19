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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكتوب حلو أوي| سهير رمزي : أتمنى عرض أم البنات خارج رمضان

سهير رمزي
سهير رمزي

أكدت الفنانة القديرة سهير رمزي، أنها تواصل يوميا تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل أم البنات، والذي تعود من خلاله إلى الدراما المصرية. 

وتابعت سهير رمزي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد قائلة : الشركة المنتجة تفكر في عرضه داخل الماراثون الرمضاني ، ولكني أفضل أن يتم طرحه خارج رمضان ، لأن هناك أعمالا درامية تتعرض للظلم في حال عرضها في الشهر الكريم، ويكون الحكم عليها بشكل قاسٍ ، بسبب كثرة عدد الأعمال المعروضة.  

واستكملت سهير رمزي حديثها : مسلسل أم البنات عمل ضخم وهناك جهد كبير مبذول فيه ، وأرى أنه سيحظى بتركيز من قبل المشاهد في حال عرضه خارج الماراثون الرمضاني، خاصة وأنه مكتوب بشكل جيد للغاية. 

بدأ فريق عمل مسلسل "أم البنات"، تصوير أول مشاهد المسلسل في أحد استوديوهات منطقة شبرامنت.

المسلسل بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد مهران، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، اكرامي هجرس، ياسمين جمال، محمد طارق، ولاء سلام، انتاج رمسيس للإنتاج الفني – للمنتج محروس المصري، تأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

تدور قصة المسلسل حول شخصية أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، لنرى حال المراهقين والشباب هذه الايام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من أحداث تورط الام في قضية مقتل احد رجال الاعمال، فهل تنجح البنات الخمس في ايجاد براءة أمهن؟

سهير رمزي ديانا هشام احمد جمال سعيد فريال يوسف هاجر الشرنوبى مسلسل أم البنات

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