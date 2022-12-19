غيبوبة .. تطورات الحالة الصحية لشقيق شريف رمزي

لا يزال شريف رمزي يتابع تطورات الحالة الصحية لشقيقه المنتج صلاح، الذي أصيب بمشكلة في المخ منذ عدة أشهر، وتم حجزه بأحد المستشفيات.



وخلال لقاء تلفزيوني أكد شريف رمزي أن شقيقه قد تعافى من اثر العدوى التي ألمت به، ولكنه لا يزال يرقد في غيبوبة، ولا يوجد أي حل طبي لعلاجه منها سوى الدعاء له.



وتابع شريف رمزي: مفيش حاجة حاليا لا في إيدينا ولا في إيد الدكاترة واحنا على طول معاه، ويارب يقوم بالسلامة في أقرب وقت.

وكان شريف رمزي قد احتفل بزفاف شقيقه منذ فترة في حضور عدد من أفراد عائلته وأصدقائه، وظهرت بجواره زوجته الفنانة ريهام أيمن.



تطورات الحالة الصحية لشقيق شريف رمزي :



كشف الفنان شريف رمزي عن تطورات حالته شقيقته الصحية ، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر .



حيث قال شريف رمزي: شقيقى صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل فى غيبوبة ، فى هذة الحالة لا نعلم موعد افاقته ، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء فليس بايدينا أو ايدي الاطباء شىء لفعله .



واحتفل الفنان شريف رمزي بعقد قران شقيقه الاصغر، بحضور عمته الفنانة هدي رمزي، وعدد من الفنانين على رأسهم هشام ماجد .