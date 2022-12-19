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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: طرح 6 مناقصات عالمية لتوريد آلات ومعدات مصانع قها وادفينا

قها وادفينا
قها وادفينا

 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم طرح 6 مناقصات عالمية لتوريد آلات ومعدات 6 مصانع قها وادفينا للصناعات الغذائية المتطورة، مشيرة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات للتعاقد مع الموردين الأجانب للتعاقد على تلك المعدات.


وذكر التقرير السنوي الصادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية التصديق على دمج شركة قها وإدفينا للأغذية المحفوظة في كيان واحد بمدينة السادات، تم تأسيس شركة قها وادفينا للصناعات الغذائية المتطورة بتكلفة مبدئية 10 مليارات جنيه بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50% والشركة القابضة للصناعات الغذائية بنسبة 49% وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بنسبة1%.

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وأضافت تم استلام موقع المشروع بمدينة السادات بمنطقة المطورين الصناعية بمساحة 120 فدانا وتم تسليم الموقع للشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات للبدء في الإنشاءات تحت إشراف الإستشاري العام للمشروع شركة سيجمان للاستشارات الهندسية والتي قامت بجلب عروض خطوط الإنتاج للمجمع الصناعي.


كما قامت بجلب عروض وحدات المعامل و ضبط الجودة، معامل اختبار صلاحية المواد الخام- معامل اختبار جودة عمليات التصنيع والمنتج النهائي – البحوث والتطوير ،وحدات المرافق الصناعية وتشمل : الغلايات - وحدة معالجة و تنقية المياه - أبراج التبريد-وحدة معالجة الصرف و تدوير المياه - وحدات المبردات والمثلجات بالإضافة إلى وحدات الغازات الصناعية وتشمل : وحدة الهواء المضغوط/ وحدة غاز النيتروجين (لمنع اكسدة المنتج)/ وحدة توليد الأوزون (للتعقيم).


وأضاف التقرير تم وضع القواعد الخرسانية لعدد 4 مصانع و1 مخزن عمومي بالإضافة إلى الأسوار والبوابات وجار أعمال حفر لقواعد المبنى الإداري.

التموين وزارة التموين توريد آلالات مصانع قها أدفينا ادفينا للصناعات الغذائية

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