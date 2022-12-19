عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هشام آمنة: الحكومة مهتمة بإنشاء صندوق لصيانة مشروعات التطوير

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ورئيس جهاز التنمية الحضرية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية بمقر الوزارة.

ويأتي اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص إنشاء صندوق خاص بصيانة مشروعات التطوير التى تم إنشاؤها لأهالينا فى المناطق العشوائية وغير المخططة مثل مشروعات "الأسمرات"، و" المحروسة"، و"أهالينا"، و"معاً"، وغيرها من المشروعات على أرض المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة ملف تحصيل القيمة المدعومة من المستفيدين من الوحدات السكنية والتي يتم تخصيصها للصيانة بما يضمن استمرار الحفاظ على هذه المشروعات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات وتوفير حياة كريمة ولائقة لملايين المواطنين في المناطق العشوائية وغير المخططة وذلك في إطار الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كافة الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الفترة القادمة ستشهد متابعة مستمرة من الوزارة والمحافظات لهذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات سواء تأجير الوحدات لغير المستحقين أو عدم دفع الرسوم الخاصة بالصيانة بما يهدف إلى الحفاظ على هذه الوحدات والمناطق الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية .

كما شهد اللقاء كذلك استعراض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الجارية التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية على أرض المحافظات تنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية فيما يخص تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية والمبادرة الرئاسية "سكن كل  المصريين" والتي تهدف إلى توفير سكن حضارى يتناسب مع كافة فئات المجتمع.

ومن جانبه أشار المهندس خالد صديق إلى أن صندوق التنمية الحضرية يهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية المختلفة، وكذا العمل على ضمان حق المواطن في الحصول على مسكن آمن، وتحسين أوضاعه المعيشية والاقتصادية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة، التي تدعم السكن والخدمات الأساسية الملائمة والآمنة وميسورة التكلفة لكافة الأشخاص.

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة وصندوق التنمية الحضرية لتذليل أي عقبات تواجه المشروعات الجارية على أرض المحافظات للانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة وكذا الانتهاء من تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء الخاص بإنشاء صندوق صيانة مشروعات التطوير للمناطق العشوائية وغير المخططة.

IMG-20221219-WA0021
IMG-20221219-WA0021
IMG-20221219-WA0022
IMG-20221219-WA0022
وزير التنمية المحلية صندوق التنمية الحضرية هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الابنة والعشيق.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية: الإعداد مع الأمم المتحدة لاستضافة مصر المنتدى الحضري العالمي

ترشيحاتنا

أجور مجزية وتأمين صحي .. 120 فرصة عمل في 3 شركات بالإسكندرية

أصدره تميم بن حمد .. قرار أميري في قطر بإنشاء أكاديمية للشرطة

النيابة العامة: إدراج 19 متهما في قضية فندق الأهرامات على قائمة الإرهاب

ماتت قبل زفافها بشهر .. حادث مأساوي لعروسة في بني سويف

رغم مرارة الخسارة.. احتفالات الأرجنتين بنهائي كأس العالم تسجل متابعة قياسية بفرنسا

صحف فرنسا بعد خسارة كأس العالم 2022 : تحطم الحلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية من الأربعاء.. تحذيرات مشددة لمواجهة الطقس البارد

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أجمل إطلالات زوجة ميسي بعد تصدرها التريند

الصور الأولى لـ ريهام عبد العفور ومحمد ممدوح من مسلسل رشيد.. شاهد

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهور صادم.. صور

فيديو

مخاوف من عودة فيروسات قديمة مدمرة بسبب ذوبان الثلوج | فيديوجراف

شتاء شديد البرودة.. الارصاد تكشف عن حالة طقس الأسبوع.. فيديو

انخفض 400 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الذهب واستقرار الدولار بمصر.. شاهد

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ