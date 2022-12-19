انعقاد مجلس الحديث الثالث بمسجد الإمام الحسين.. الأحد المقبل

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الثالث لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، يوم الأحد المقبل عقب صلاة العصر مباشرة.

ويشارك في مجلس الحديث الثالث عدد من كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

1. أ.د/ أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء .

2. أ.د/ مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

3. أ.د.م/ أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد

4. أ.د.م/ محمد عبدالفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد .

جدير بالذكر أن مجلس الحديث يعقد مرتين في الشهر وقد تحدد للمجلس الأول يوم الأحد الثاني كما تحدد للمجلس الثاني يوم الأحد الرابع من كل شهر ميلادي.

وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.