بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 7ر18 نقطة ليبلغ مستوى 32ر7297 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 %، وتم تداول 4ر78 مليون سهم عبر 6483 صفقة نقدية بقيمة 7ر22 مليون دينار .



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر6 نقاط ليبلغ مستوى 99ر5628 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 % من خلال تداول 13ر42 مليون سهم عبر 2511 صفقة نقدية بقيمة 8ر5 ملايين دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر23 نقطة ليبلغ مستوى 24ر8111 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 29ر0 % من خلال تداول 3ر36 مليون سهم عبر 3972 صفقة بقيمة 9ر16 مليون دينار.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 14ر16 نقطة ليبلغ مستوى 59ر5762 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 28ر0 % من خلال تداول 9ر34 مليون سهم عبر 1807 صفقات نقدية بقيمة 12ر5 ملايين دينار .