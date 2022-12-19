عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة: إدراج 19 متهما في قضية فندق الأهرامات على قائمة الإرهاب

النيابة العامة
النيابة العامة

قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة.. قررت النيابة العامة، إدراج 19 متهما في القضية رقم 301 لسنة 2016 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 1516 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 74 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" على القائمة الرسمية للإرهابيين.

وتضمنت أسماء المتهمين في القضية المعروفة بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة كلا من أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وحسن إبراهيم حلمي، وكريم منتصر، وعبدالعزيز ممدوح، ويوسف عبدالعال، وأحمد خالد أبو بكر، ومصطفى محمود أحمد، وموسى دسوقي ديب، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد مصطفى محمد، وكريم حميدة، ويوسف محمد المرسى، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، وأحمد صالح، وعلي عاطف، ومحمود عبدالقادر.

وجاء قرار النيابة بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وقرار الإدراج رقم 9 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين صادر من محكمة جنايات القاهرة، في شأن القضية رقم 301 لسنة 2016 جنايات قسم الطالبية، والمقيدة برقم 1516 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، والمقيدة برقم 74 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة".

الجنايات: إدراج معتز مطر ومحمد علي على قوائم الإرهابيين

إحالة حمزة زوبع ومعتز مطر و16 آخرين الى الجنايات

حكم محكمة النقض في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما فى طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المشدد 10 سنوات و تخفيف حكم المؤبد لـ  8 متهمين إلى 5 سنين  و إلغاء الحكم  لـ12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات ببرائتهم في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات" وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وكانت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة قضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات" وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

فندق الاهرامات قضية فندق الاهرامات الثلاثة النيابة العامة قوائم الإرهاب قائمة الإرهابيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الابنة والعشيق.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

صدمة للزملكاوية .. كهربا يعود للمشاركة مع الأهلي مجانًا | تفاصيل مهمة

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

موضوعات متعلقة

الجنايات: إدراج معتز مطر ومحمد علي على قوائم الإرهابيين

إحالة حمزة زوبع ومعتز مطر و16 آخرين الى الجنايات

ترشيحاتنا

أجور مجزية وتأمين صحي .. 120 فرصة عمل في 3 شركات بالإسكندرية

أصدره تميم بن حمد .. قرار أميري في قطر بإنشاء أكاديمية للشرطة

النيابة العامة: إدراج 19 متهما في قضية فندق الأهرامات على قائمة الإرهاب

ماتت قبل زفافها بشهر .. حادث مأساوي لعروسة في بني سويف

رغم مرارة الخسارة.. احتفالات الأرجنتين بنهائي كأس العالم تسجل متابعة قياسية بفرنسا

صحف فرنسا بعد خسارة كأس العالم 2022 : تحطم الحلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية من الأربعاء.. تحذيرات مشددة لمواجهة الطقس البارد

أشعلت السوشيال ميديا.. شاهد أجمل إطلالات زوجة ميسي بعد تصدرها التريند

الصور الأولى لـ ريهام عبد العفور ومحمد ممدوح من مسلسل رشيد.. شاهد

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بظهور صادم.. صور

فيديو

مخاوف من عودة فيروسات قديمة مدمرة بسبب ذوبان الثلوج | فيديوجراف

شتاء شديد البرودة.. الارصاد تكشف عن حالة طقس الأسبوع.. فيديو

انخفض 400 جنيه.. تراجع كبير في أسعار الذهب واستقرار الدولار بمصر.. شاهد

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ