البرلمان العربي يدين هجوما إرهابيا استهدف دورية للشرطة في العراق

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك بجمهورية العراق، وأدى إلى مقتل عدد من أفراد الدورية وإصابة آخرين.



وجدد البرلمان العربي - في بيان له - تأكيده على تضامنه مع العراق في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره، ودعمه لكل ما يتخذه العراق من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، ودحر قوى التطرف والإرهاب، مجدداً رفضه التام لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.



وأعرب البرلمان العربي عن خالص التعازي وصادق المواساة للعراق حكومة وبرلمانا وشعبا ولذوي الضحايا، ومتمنيا الشفاء العاجل للمُصابين جميعهم جراء هذا العمل الإرهابي الآثم.

