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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لن أستطيع محاربة جيل| محمود الحسيني : الأغنية الشعبية حالة

صدى البلد

أكد المطرب محمود الحسيني، أن الأغنية الشعبية حالة، وأن أى شئ يغنيه يكون معبرا عن الواقع الشعبي، موضحًا أنه قدم أغانى تعرض لها بشكل شخصي.

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كريم كوجاك: محمود الحسينى ضيف برنامج «من البداية» اليوم

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على شاشة صدى البلد.. كريم كوجاك: "من البداية" طاقة نور للمشاهدين

وأضاف محمود الحسيني، خلال حواره برنامج «من البداية» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي كريم كوجاك، أنه يريد أن يكون هناك استعادة للفن الشعبي القديم.

ولفت إلى أنه لن يستطيع محاربة جيل، اتجه لـ أغنية معينة، ولكنه سيقوم بتقديم أشياء مميزة.

واشار إلى أن المحتوى الخاص بالأغنية الشعبية ينال إعجاب المواطنين، وأن كل جمهور له الجزء الخاص به، وأنه سيقدم الجديد فى الحالة الغنائية، معلقًا :" الحكاية بقت سهلة وببلاش وأي حد بقى يغني".

 

 

محمود الحسيني الأغنية الشعبية كريم كوجاك صدى البلد أغنية

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