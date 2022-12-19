لن أستطيع محاربة جيل| محمود الحسيني : الأغنية الشعبية حالة

أكد المطرب محمود الحسيني، أن الأغنية الشعبية حالة، وأن أى شئ يغنيه يكون معبرا عن الواقع الشعبي، موضحًا أنه قدم أغانى تعرض لها بشكل شخصي.

وأضاف محمود الحسيني، خلال حواره برنامج «من البداية» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي كريم كوجاك، أنه يريد أن يكون هناك استعادة للفن الشعبي القديم.

ولفت إلى أنه لن يستطيع محاربة جيل، اتجه لـ أغنية معينة، ولكنه سيقوم بتقديم أشياء مميزة.

واشار إلى أن المحتوى الخاص بالأغنية الشعبية ينال إعجاب المواطنين، وأن كل جمهور له الجزء الخاص به، وأنه سيقدم الجديد فى الحالة الغنائية، معلقًا :" الحكاية بقت سهلة وببلاش وأي حد بقى يغني".