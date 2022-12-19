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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذيرات خطيرة.. تناول الحليب ومشتاقته مع هذا الدواء

الحليب
الحليب

 قالت هيئة الدواء المصرية ، إن تناول كميات كبيرة من ألياف الشوفان والحبوب الأخرى يؤثر على امتصاص الديجوكسين، وهو دواء يستخدم لعدد من الأمراض القلبية.

وأوضحت هيئة الدواء ، أن تناول الحليب ومشتقات الألبان الأخرى، قد يحد من امتصاص الليفوتيروكسين المستخدم لعلاج خمول الغدة الدرقية وبعض المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين.

وأشارت  هيئة الدواء ، إلي أن  تناول الأطعمة الغنية بالتيرامين -نوع من الأحماض الأمينية- مثل الأجبان المصنعة ، واللحوم المملحة قد يتسبب في صداع َ شديد وزيادة كبيرة في ضغط الدم عند ُ المرضى الذين يستعملون بعض أدوية الضغط.

 وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن هناك دليلاً  إرشادي لـ  أشهر التداخلات الدوائية مع الأطعمة،  والذي يهدف  إلي توثيق مرجعي لأهم النصائح اللي بتحتاجها عشان تقدر تستفيد من الأدوية استفادة كاملة، وعشان كمان متعرضش نفسك آثار جانبية نتيجة للتداخل مع بعض الأطعمة، وتكون مثقف وواعي بالطرق والخطوات اللي لازم تعملها عشان تحمي نفسك وتحافظ على صحتك.​

رسالة عاجلة من هيئة الدواءالمصرية

كما تحث هيئة الدواءالمصرية السادة المواطنين على ضرورة استشارة الصيدلي من أجل تلافي تلك الأخطاء، والحصول على الفاعلية المطلوبة من الدواء، والاستخدام الآمن؛ وذلك لأن الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء؛ لما له من مؤهلات علمية متخصصة في الشأن الدوائي، وخبرات عملية تتيح له إسداء النصيحة المناسبة لكل حالة على حدتها.​

الدواء ألياف الشوفان الحبوب الأمراض القلبية

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