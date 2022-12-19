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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنحي أم بقاء في منصبه.. مستخدمو تويتر يحددون مصير إيلون ماسك.. تفاصيل

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قرر ما يزيد قليلاً عن 57٪ من مستخدمي “تويتر” الذين شملهم الاستطلاع أن إيلون ماسك يجب أن يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي للمنصة، وذلك بعد سلسلة من التغييرات المثيرة للجدل في السياسة.

وأطلق ماسك استطلاعًا يوم الأحد يطلب من مستخدمي تويتر أن يقرروا “هل يجب أن أتنحى عن منصبي كرئيس لتويتر؟” ووعد المالك والمدير التنفيذي الوحيد للمنصة بالالتزام بنتائج الاستطلاع، تمامًا كما فعل عندما طرح قرار إعادة حساب الرئيس السابق دونالد ترامب للجمهور.

وبحلول الوقت الذي أغلق فيه الاستطلاع ليلة الأحد، أشار 57.5٪ من أكثر من 17 مليون مشارك إلى تنحي ماسك، مع رغبة 42.5٪ في أن يظل في منصبه.

ولم يعلق ماسك بعد على النتائج بحلول صباح الاثنين.

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وفي محادثة مع العديد من مستخدمي تويتر البارزين مساء الأحد، قال الملياردير إنه ليس لديه “خليفة” في الاعتبار، وأن العثور على “مدير تنفيذي يمكنه إبقاء تويتر على قيد الحياة” سيكون تحديًا.

وكتب: 'لا أحد يريد الوظيفة التي يمكن أن تبقي تويتر على قيد الحياة'.

واشترى ماسك “تويتر” مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر، ووعد بالتراجع عن بعض سياسات الرقابة البغيضة وجعل المنصة “مدينة رقمية” للنقاش الحر والمفتوح.

ماسك إيلون ماسك تويتر

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