خبير اقتصادي: الجزائر تدرس تصدير الكهرباء لـ قارة أوروبا

قال الدكتور فارس مسدور، الخبير الاقتصادي، إن الجزائر أعلنت أنها تدرس تصدير فائض إنتاجها من الكهرباء إلى القارة الأوروبية، وهو المشروع الذي يحتاج إلى هياكل قاعدية، خاصّة وأن الجزائر لم تصل إلى الإشباع الكامل في مجال الكهرباء إلى الآن، موضحًا أنه يمكن للجزائر تسخير مشروع الطاقة الشمسية بغية تزويد أوروبا بحاجتها من الطاقة، وذلك عن طريق التعاون مع الاتحاد الأوروبي بمشروع كبير.

وأضاف «مسدور»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك مشروع بين الجزائر وألمانيا يهدف إلى توفير الطاقة إلى أوروبا، ولكن لم يتم تنفيذه على أرض الواقع، والذي كان يمكن أن يساعد أوروبا في الأزمة التي تعيشها الآن، إذ قال وزير الطاقة الجزائري"نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر، لا سيما في أوروبا من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق الأوروبية".

وأوضح أن الجزائر تراهن على تنويع مصادر الطاقة خاصة المتجددة، من بينها إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة طرح يومية تبلغ 10 آلاف ميغاواط في السوق الإقليمية معتمدة على موقعها الجغرافي المتميز والقريب من أوروبا.