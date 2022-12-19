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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا توجد محادثات قريبا..إعلان صادم من الأمم المتحدة بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

انطونيو جوتيريش
انطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، إنه لا يرى آفاق عقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عقد قمة دولية حول لتسوية الصراع الدائر والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "لقد أثبت كأس العالم مرة أخرى أن الدول والأمم المختلفة يمكنها إخراج الأقوى في معركة عادلة، وليس من خلال اللعب بالنار".

وأشار إلى أنه لا "تعادل" في الصراع المسلح، واقترح عقد قمة في الشتاء لتوحيد جميع الدول حول مشكلة السلام العالمي.

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