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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرف دبي تطلق مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" للاستثمار في آسيا الوسطى

أرشيفية
أرشيفية

نظمت غرف دبي العالمية مؤخراً، أولى فعاليات مبادرتها "فرص الأعمال تحت المجهر"، التي ركزت على أسواق آسيا الوسطى في كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان مستقطبة مشاركين من قطاعات مختلفة تشمل الأغذية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والاستدامة والأدوية والهندسة والبناء.

وبحسب و كالة أنباء الإمارات “ وام” ناقشت الفعالية من خلال سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش التفاعلية مع المسؤولين التجاريين من البلدان الثلاثة، أوجه التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين دبي وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، حيث ركّزت أولى فعاليات المبادرة على آفاق الاستثمار والتجارة المتاحة والمجزية بين دبي وتلك البلدان.

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وأكد عمر خان، المدير التنفيذي للمكاتب الخارجية في غرفة دبي العالمية، على حرص دولة الإمارات على بناء جسور التواصل العابرة للحدود في العديد من المجالات بما فيها لقاءات الأعمال والمبادرات والفعاليات، مشيراً إلى أن الفعالية تفتح آفاق فرص الأعمال والتجارة في مناطق جديدة ذات أهمية؛ وكيفية الوصول إلى السوق والعلاقات والمهارات والأدوات التي تدعم خططهم التوسعية في كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان.

وأضاف خان، أن المبادرة تشجع الأعضاء على الانضمام إلى البعثات التجارية المقبلة التي ستزور البلدان الثلاثة خلال الربع الأول من 2023.

وستشهد هذه البعثات اجتماعات مع الأطراف المعنية الرئيسية لتأسيس الأعمال التجارية في البلد المعني، إلى جانب زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والاقتصادية.

ووصلت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع هذه الدول الثلاث في عام 2021 إلى 2.4 مليار دولار أمريكي. وتعتبر آسيا الوسطى سوقاً مهمة للإمارة، وقد حدّدت مناقشات الفعالية أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين في قطاعات الغذاء والسياحة والتمويل والصناعات المعدنية والخدمات اللوجستية والبناء.

ومن خلال دعم الشركات الأعضاء في غرف دبي لتحقيق التوسع العالمي، أتاحت مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر" لأعضاء الغرف إمكانية الانخراط في مجموعات محددة لمناقشة فرص واستراتيجيات دخول السوق في تلك البلدان تحديداً. كما تطرّق الأعضاء إلى الموضوعات المتعلقة بممارسة الأعمال في هذه البلدان الواقعة في آسيا الوسطى، مثل تكلفة المعيشة، وسهولة الحصول على التسهيلات المالية والمصرفية، فضلاً عن الحوافز المقدّمة للشركات الأجنبية.

ومن خلال توفير منصة لشركات دبي والشركات الأعضاء في الغرف للتواصل مع قادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الاستراتيجية، تركّز فعاليات المبادرة على تلبية عدد من احتياجات الأعمال لأعضاء غرف دبي بغية مساعدتهم على النمو وتحقيق أهدافهم التوسعية.

وعقب مبادرة "فرص الأعمال تحت المجهر"، سيتم إطلاق مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" في الربع الأول 2023، التي تشمل تنظيم بعثات تجارية مخصصة إلى بلدان مختارة.

الاقتصاد الامارات غرفة دبي العالمية الخدمات اللوجستية تجارة دبي

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