ربيع: إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس يهدف لتحويلها إلي خضراء

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الصندوق الخاص بهيئة قناة السويس سيساهم في تقديم الدعم لقناة السويس على إدارة الأزمات، إضافة إلى القدرة على القيام بأنشطة اقتصادية عملاقة.

وقال أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياه اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن فكرة إنشاء صندوق خاص بهيئة قناة السويس لمجابهة الطوارئ والأزمات يرجع إلى اهتمام الرئيس السيسي بذلك الأمر.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن فكرة الصندوق القيام بمشروعات عملاقة وتحويل قناة السويس إلى قناة خضراء، مؤكدا أن الصندوق لن يؤثر على الفائض الذي يتم اعطاءه للدولة.

لم تؤثر على قناة السويس

وأشار أسامة ربيع إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لم تؤثر على قناة السويس.