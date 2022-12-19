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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعائد شهري.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي فئة 500 جنيه

البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري

تتنوع المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك لخدمة عملائها، و تسهيل عمليات ادخار و استثمار الأموال، بما يتناسب مع ميزانيتهم، و رؤوس أمولهم.

و تعتبر شهادة الاستثمار من أهم المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، نظرا لشعبيتها الكبيرة بين الناس، و سهولة التعامل معها.

و يقدم  البنك الأهلي المصري العديد من شهادات الاستثمار التي تختلف فيما بينها لتلبية رغبات العملاء، كما يقدم شهادات استثمار ذات عائد شهري و تبدأ أسعارها من 500 جنيه.

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و يستعرض " صدى البلد " مميزات و خصائص شهادة استثمار البنك الأهلي المصري فئة 500 جنيه، و التي تقدم لمالكها عائد شهري ، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

مميزات شهادة استثمار البنك الأهلي

 

فئات الشهادة: 500  جم ومضاعفاتها

المدة: 1 سنة

دورية صرف العائد: شهري

سعر العائد: 7.50 %

من يحق لهم الشراء: تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر


الاقتراض: يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع المصرف وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض

الاسترداد: تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية , ويمكن استردادها بعد مضي ستة اشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا و القيم الاستردادية المعدة في هذا الشان.


شهادة استثمار البنك الأهلي فئة 500 جنيه

-يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الالى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

-مدة الشهادة سنة واحدة تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء و تجدد تلقائيا في تاريخ أستحقاقها ما لم يتم أستردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

-تدر الشهادات عائد دوري شهري بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات و يحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء, و يصرف في تاريخ استحقاقه.


خصائص شهادة الاستثمار فئة ال 500 جنيه

 

-جميع الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

-يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري وكذا اصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفقا  للتعليمات السارية و أسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

-يمكن إصدار الشهادات علي سبيل الهبة أو التبرع وفقا  للشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

-في حالة إجراء أو إضافة أية بيانات علي الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

-الشهادات وما تغله من عائد معفاة من كافة الضرائب و رسوم الدمغة.

-فور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة فسيتم استردادها فورا دون الحاجة الي موافقة الورثة علي الاسترداد.


 

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