بعائد شهري.. تعرف على شهادة استثمار البنك الأهلي فئة 500 جنيه

تتنوع المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك لخدمة عملائها، و تسهيل عمليات ادخار و استثمار الأموال، بما يتناسب مع ميزانيتهم، و رؤوس أمولهم.

و تعتبر شهادة الاستثمار من أهم المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، نظرا لشعبيتها الكبيرة بين الناس، و سهولة التعامل معها.

و يقدم البنك الأهلي المصري العديد من شهادات الاستثمار التي تختلف فيما بينها لتلبية رغبات العملاء، كما يقدم شهادات استثمار ذات عائد شهري و تبدأ أسعارها من 500 جنيه.

و يستعرض " صدى البلد " مميزات و خصائص شهادة استثمار البنك الأهلي المصري فئة 500 جنيه، و التي تقدم لمالكها عائد شهري ، وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

مميزات شهادة استثمار البنك الأهلي

فئات الشهادة: 500 جم ومضاعفاتها

المدة: 1 سنة

دورية صرف العائد: شهري



سعر العائد: 7.50 %

من يحق لهم الشراء: تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين و قصر



الاقتراض: يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع المصرف وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراض

الاسترداد: تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية , ويمكن استردادها بعد مضي ستة اشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا و القيم الاستردادية المعدة في هذا الشان.



شهادة استثمار البنك الأهلي فئة 500 جنيه

-يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الالى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

-مدة الشهادة سنة واحدة تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء و تجدد تلقائيا في تاريخ أستحقاقها ما لم يتم أستردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

-تدر الشهادات عائد دوري شهري بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات و يحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء, و يصرف في تاريخ استحقاقه.



خصائص شهادة الاستثمار فئة ال 500 جنيه

-جميع الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

-يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري وكذا اصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفقا للتعليمات السارية و أسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

-يمكن إصدار الشهادات علي سبيل الهبة أو التبرع وفقا للشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

-في حالة إجراء أو إضافة أية بيانات علي الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

-الشهادات وما تغله من عائد معفاة من كافة الضرائب و رسوم الدمغة.

-فور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة فسيتم استردادها فورا دون الحاجة الي موافقة الورثة علي الاسترداد.



