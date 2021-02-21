تعرف على أفضل عائد من شهادة استثمار بنك مصر

تكون مدة الاكتتاب فيها 5 سنوات بعائد ثابت نسبته 9.5% ويتم احتسابه علي اساس سنوي بقيمة اكتتاب تبدأ من 10000 جنيه ومضاعفاته.





الشهادة السباعية

بمدة 7 سنوات وعائد 9.75% بعائد ثابت يتم احتسابه شهريا بحد أدني 750 جنيها.





الشهادة الثلاثية المتغيرة

بعائد متغير يتم احتسابه شهريا بمدة اكتتاب تصل لـ 3 سنوات قيمة تبدأ 500 جنيه ومضاعفاته.

شهادات بنك مصر للمعاملات الإسلامية

تستثمر أموال هذه الشهادات في مشروعات إسلامية وطبقا للشريعة الإسلامية يكون البنك وكيلا مفوضا عن أصحابها في تحديد وجوه الاستثمار ونسبة الربح، بحيث يمكن للعميل الحصول على قرض حسن بضمان الشهادة ويجوز الشراء بأسماء الغير (بالغين أو قصر).









الشهادة ذات العائد ربع السنوي

يتم الاكتتاب في تلك الشهادة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بعملة الجنيه و الدولار بقيمة تبدأ من 500 جنيه أو دولار ومضاعفاتها و يتم صرف العائد كل 3 شهور.