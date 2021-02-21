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اقتصاد

تعرف على أفضل عائد من شهادة استثمار بنك مصر

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:20 م
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيي
تسعى البنوك المصرية لجذب المزيد من العملاء الجدد من خلال شهادات الاستثمار بجانب ابتكارها منتجات بنكية محفزة تضمن عوائد ثابتة أو متغيرة لجميع الفئات من الأفراد والشركات؛ من بينها شهادة استثمار بنك مصر وذلك ضمن جهود الدولة لدمج كافة المعاملات المالية و النقدية إلي داخل الجهاز المصرفي.


من بين تلك المنتجات، الشهادات ذات العائد الشهري أو السنوي التي يطرحها بنك مصر.


 وينشر "صدى البلد" أبرز تلك الشهادات وعوائدها وكيفية الاكتتاب فيها.


شهادة القمة بنك مصر 2021
تضمن شهادة القمة بنك مصر لحائزها عائدا ثابتا و يتم احتسابه شهريا و لمدة اكتتاب 3 سنوات بعائد 11%  وبحد أدني للاكتتاب قيمته 1000 جنيه ومضاعفاته.


شهادة بنك مصر ثلاثية ذات عائد شهري متغير
يتم الاكتتاب في شهادة بنك مصر ثلاثية ذات عائد شهري متغير بقيمة تبدأ 1000 جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات  ويتم احتساب العائد كل 3 شهور بسعر فائدة متغير نسبته 8.5%.


شهادة استثمار بنك مصر

الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت
تكون مدة الاكتتاب فيها 5 سنوات بعائد ثابت نسبته 9.5% ويتم احتسابه علي اساس سنوي  بقيمة اكتتاب تبدأ من 10000 جنيه ومضاعفاته.


الشهادة السباعية
بمدة 7 سنوات وعائد 9.75% بعائد ثابت يتم احتسابه شهريا بحد أدني 750 جنيها.


الشهادة الثلاثية المتغيرة
بعائد متغير يتم احتسابه شهريا بمدة اكتتاب تصل لـ 3 سنوات قيمة تبدأ 500 جنيه ومضاعفاته.


شهادات بنك مصر للمعاملات الإسلامية

تستثمر أموال هذه الشهادات في مشروعات إسلامية وطبقا للشريعة الإسلامية يكون البنك وكيلا مفوضا عن أصحابها في تحديد وجوه الاستثمار ونسبة الربح، بحيث يمكن للعميل الحصول على قرض حسن بضمان الشهادة ويجوز الشراء بأسماء الغير (بالغين أو قصر).


الشهادة ذات العائد ربع السنوي
يتم الاكتتاب في تلك الشهادة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بعملة الجنيه و الدولار بقيمة تبدأ من 500 جنيه أو دولار ومضاعفاتها و يتم صرف العائد كل 3 شهور.

 
الشهادة ذات العائد الشهري
تكون مدة تلك الشهادة 5 سنوات قابلة للتجديد بقيمة 1000 جنيه أو دولار ومضاعفاته.
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