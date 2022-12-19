عمليات إعدام.. إيران تتخلص من معارضيها أمام المارة في الشوارع الرئيسية

أمضت الحكومة الإيرانية شهورًا في قمع الاحتجاجات التي تجتاح البلاد بعنف، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي سي.



وذكرت الشبكة أن الحكومة بدأت الآن في شنق الناس بالأماكن العامة، وهو نهج يرى بعض المتظاهرين والخبراء أنه محاولة يائسة لسحق المعارضة التي شكلت تحديًا غير مسبوقا.

وأثارت عمليات الإعدام للأشخاص الذين قُبض عليهم على مدى أشهر الاحتجاجات، غضبًا من الحكومات الغربية ونشطاء حقوق الإنسان، لكنها لم تكن مفاجأة لمن شاركوا في المظاهرات أو كانوا يراقبونها بعناية من بعيد.

وقال سعيد- اسم غير حقيقي- ، وهو صاحب شركة في الثلاثينيات من عمره من طهران وناشط جدًا في دعم الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي، لشبكة إن بي سي نيوز عبر مذكرة صوتية: "إنهم يريدون إثارة الخوف لدى الناس".

وأضاف: "إنهم يريدون أن يُظهروا للجمهور أن أفعالهم لن تمر دون عقاب وأن هناك قواعد في النظام"، وأن "تمنع العائلات ابنائها من الخروج للاحتجاج".

واتهم مسؤولون، الاثنين الماضي، علنا مجيد رضا رهنورد بـ "شن الحرب على الله" بعد أن طعن حتى الموت عضوين من ميليشيا الباسيج الموالية للحكومة في شمال شرق المدينة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان والحكومات الغربية إن النظام القضائي الإيراني يقوم على محاكمات صورية خلف أبواب مغلقة.

وقبل أسبوع ، أعدمت إيران رجلاً آخر ، هو محسن شكاري ، بزعم قطع طريق في طهران وطعن أحد أعضاء الميليشيات الموالية للحكومة الذي احتاج إلى غرز.

وبحسب جماعات حقوق الإنسان ، حُكم على نحو 12 آخرين بالإعدام.

وقال عباس ميلاني ، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في جامعة ستانفورد: "النظام يعرف أنه يقاتل من أجل حياته".

وأضاف أن النظام كان في الماضي "مشغولاً ببساطة باحتواء المتظاهرين . الآن هم بحاجة إلى وضع الخوف في قلوب الناس مرة أخرى".

والإعدام شنقاً ليس نادراً في إيران ، حيث تقول منظمة العفو الدولية إنها أودت بحياة 314 شخصاً العام الماضي ، وهو أكبر عدد في العالم بعد الصين.

لكن العديد من النشطاء والمحللين على حد سواء يعتقدون أن ايران تستخدم حاليًا عقوبة الإعدام كوسيلة لترويع المتظاهرين وإجبارهم على الصمت ، بعد أن فشلت محاولات أخرى في إخماد أكبر موجة معارضة منذ الثورة التأسيسية في عام 1979.