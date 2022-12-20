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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر تويوتا كورولا 2023 في البحرين .. صور

 تويوتا كورولا 2023
 تويوتا كورولا 2023

اكتسبت السيارة تويوتا كورولا شعبية كبيرة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، حيث تعد واحدة من اشهر سيارات الصانع الياباني والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم داخل السوق البحريني عبر 4 فئات من التجهيزات مع سعر يبدأ من 6.720 دينار.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 في البحرين وابرز مواصفاتها الفنية.

 تويوتا كورولا 2023

تحتوي السيارة تويوتا كورولا 2023 تجهيزات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1800 و 1600، مع قوة قدرها 121 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT.

 تويوتا كورولا 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا كورولا 2023 إلى 190 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من وضع السكون 0 لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تتراوح بين 10.5 و 11 ثانية.

 تويوتا كورولا 2023

كما حصلت السيارة تويوتا كورولا 2023  على محرك رباعي الاسطوانات ايضا ولكن بسعة 2000 سي سي، حيث يتمكن من ضخ 168 حصانا، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 200 كم/ساعة، وامكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.2 ثانية.

 تويوتا كورولا 2023

وتتمتع السيارة تويوتا كورولا 2023  بالعديد من التجهيزات مثل، مقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة عرض الوسائط المتعددة، مع دعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، وكاميرا خلفية، ومستشعرات ركن لسهولة عملية الاصطفاف. 

 تويوتا كورولا 2023

اسعار السيارة تويوتا كورولا 2023 في البحرين

 

الفئة الاولى 1.6L XLI موديل 2023 بقيمة قدرها 6,720 دينار.

الفئة الثانية 2.0L XLI موديل 2023 بقيمة قدرها 7,455 دينار.

الفئة الثالثة  1.8L XLI Hybrid موديل 2023 بقيمة قدرها 8,820 دينار.

الفئة الرابعة  2.0L GLI Moonroof موديل 2023 بقيمة قدرها 8,925 دينار.

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