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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطر يلتهم التنمية.. الصحة: عدد السكان يتجاوز الـ120 مليونا بحلول 2030 |تفاصيل

الزيادة السكانية|أرشيفية
الزيادة السكانية|أرشيفية

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إن الرئيس السيسي دائمًا ما يتحدث عن مشكلة الزيادة السكانية ودورها في التأثير على موارد الدولة بما فيها الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى، مؤكدًا أن هناك علاقة سلبية بين  عدد السكان وإتاحة الخدمات.

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وأوضح "توفيق" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد" من تقديم نهاد سمير، أن ضبط النمو السكاني أمر غاية في الأهمية، حيث يخفف العبء عن موارد الدولة، معقبًا: " عشان كمان يوفر الإتاحة وشعور الناس إن فيه حاجة بتتعمل على الأرض".

وأشار إلى أن عدد السكان في 2030 سيتجاوز الـ 120 مليونا، متابعًا أنه بمعدل كل 19 ثانية يوجد مولود جديد وكل عام يصل عدد المواليد لـ 2.1 مليون مولود جديد.

وتابع أن جميع التدخلات التي تحدث من قبل الدولة غرضها الأساسي هو تحسين خصائص السكان إذا كانت مبادرات رئاسية أو خدمات خاصة لمعالجة مشكلات الفقر.

 

طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان السيسي الزيادة السكانية

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