بنودع الخريف.. سحب متوسطة تغطي عدة مناطق وأمطار ليلا على القاهرة|طقس اليوم

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، حول حالة طقس اليوم، الثلاثاء، آخر أيام فصل الخريف، حيث تشير إلى استمرار تأثير عامل الشبورة المائية على العديد من المناطق، وكانت سببا في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية وشمال الصعيد.

طقس اليوم في مصر

وبحسب خرائط الاقمار الصناعية، عن طقس اليوم، فمن المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية لتكون الأجواء لطيفة خلال ساعات النهار والإحساس بدرجة الحرارة أقل، كما يكون هناك تكاثر للسحب المخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى.

طقس اليوم في مصر

وفي خلال طقس اليوم، تتقدم الرياح الشمالية لتؤثر على جميع الأنحاء، وعلى أثرها يقل الإحساس بدرجة الحرارة، وتبدأ السحب بالتكاثر على مختلف المناطق الشمالية حتى تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على القاهرة ليلا، وهكذا تعتبر هذه أولى نفحات الشتاء مع اقتراب بدايته غدا، الأربعاء.

ورصدت الأقمار الصناعية، عن طقس اليوم، تكاثر السحب المنخفضة الممطرة على السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن تتقدم لداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى مع تقدم الوقت.

وتشهد البلاد، اعتبارا من طقس اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، يصاحب ذلك فرص سقوط أمطار بعدة مناطق.

طقس آخر أيام الخريف

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة طقس اليوم، آخر أيام الخريف، يكون الطقس خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، لطيفا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئا على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون مائلا للبرودة خلال ساعات الليل، باردا في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة طقس اليوم، آخر أيام الخريف، يشهد نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس اليوم في مصر

وحول فرص الأمطار خلال طقس اليوم، آخر أيام الخريف، يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتكون الأمطار متوسطة خلال طقس اليوم، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وعن حالة البحرين، يكون البحر المتوسط معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر يكون خفيفا إلى معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم، آخر أيام الخريف، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد 29 للعظمى والصغرى 14 درجة.

