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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مولود كل 19 ثانية.. الصحة: الزيادة السكانية تؤثر على استدامة موارد الدولة|فيديو

نائب وزير الصحة
نائب وزير الصحة والسكان

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إن مصر تأتي في المرتبة الـ 13 من حيث التعداد السكاني على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الوعي أمر غاية في الأهمية، حيث تؤثر الزيادة السكانية على استدامة موارد الدولة، وهذا الأمر يجب أن يعيه الناس جيدًا.

 

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خطر يلتهم التنمية.. الصحة: عدد السكان يتجاوز الـ120 مليونا بحلول 2030 |تفاصيل


وأضاف “توفيق”، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المُذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم نهاد سمير، أنه يجب توعية الأفراد بمدى النفع العائد عليهم من وراء تقليل الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أهمية وجود تضافر في الجهود بين الجهات المعنية حتي يتم توحيد الرسائل وتوصيلها دون تشتيت.

وأكد نائب وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يتحدث عن مشكلة الزيادة السكانية ودورها في التأثير على موارد الدولة بما فيها الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى، لافتًا إلى أن هناك علاقة سلبية بين عدد السكان وإتاحة الخدمات.

وأشار إلى أن عدد السكان في 2030 سيتجاوز الـ 120 مليونا، متابعًا أنه بمعدل كل 19 ثانية يوجد مولود جديد، وكل عام يصل عدد المواليد لـ 2.1 مليون مولود جديد.

 

الصحة التعداد السكاني الزيادة السكانية نائب وزير الصحة والسكان طارق توفيق

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