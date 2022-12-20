اليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انخفاض قيمة (-0.0012) نقطة وبنسبة (-0.11%) وذلك أثناء جلسات التداول صباح اليوم الثلاثاء.
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر مقابل الدولار
سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر مقابل الدولار = 1.0602 دولار.
سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.9446 يورو.
سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
جاء سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر مقابل الجنيه الاسترلينى = 0.8737 جنيه استرليني.
جاء سعر الجنية الاسترليني اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر مقابل اليورو = 1.1445 يورو.
سعر اليورو في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
سجل سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 26.1754 جنيه مصري.
سجل سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.0382 يورو.
سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
جاء سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 602.9268 جنيه سوداني.
جاء سعر الجنيه السوداني أمام اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.0017 يورو.
سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 3.8933 درهم إماراتي.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.2570 يورو.
سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
جاء سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 3.9843 ريال سعودي.
جاء سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.2512 يورو.
سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
سجل سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 1,610.6803 ليرة لبنانية.
سجل سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.0006 يورو.
سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
جاء سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 2,663.2363 ليرة سورية.
جاء سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.0004 يورو.