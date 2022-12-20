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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

الدولار واليورو
الدولار واليورو

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انخفاض قيمة (-0.0012) نقطة وبنسبة (-0.11%) وذلك أثناء جلسات التداول صباح اليوم الثلاثاء.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر مقابل الدولار 
سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر مقابل الدولار = 1.0602 دولار.
سجل سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.9446 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
جاء سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر مقابل الجنيه الاسترلينى = 0.8737 جنيه استرليني.
جاء سعر الجنية الاسترليني اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر مقابل اليورو = 1.1445 يورو.

سعر اليورو في مصر مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
سجل سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 26.1754 جنيه مصري.
سجل سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.0382 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
جاء سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 602.9268 جنيه سوداني.
جاء سعر الجنيه السوداني أمام اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.0017 يورو.

سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 3.8933 درهم إماراتي.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.2570 يورو.

سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
جاء سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 3.9843 ريال سعودي.
جاء سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.2512 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
سجل سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 1,610.6803 ليرة لبنانية.
سجل سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.0006 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر
جاء سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 2,663.2363 ليرة سورية.
جاء سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر = 0.0004 يورو.

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