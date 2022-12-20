ضحيتها ماتت بحسرتها على فلوسها.. مفاجأة جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف

تطور جديد في قضية نصب البلوجر الشهيرة هدير عاطف، حيث أعلنت نهى جلال دفاع إحدى ضحايا البلوجر عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، عن وفاة إحدى ضحايا هدير عاطف وذلك إثر تعرضها لأزمة صحية بسبب تعرضها لواقعة النصب علي يد البلوجر الشهيرة بما يقرب من 35 ألف جنية.

ودونت المحامية نهى جلال عبر حسابها الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، ذنب وفاء في رقبتها ماتت بحسرتها على فلوسها، من الضحايا وكانت لسه مكلماني عشان اعملها محضر في هدير، بس اتحسبنت عليكم متخيلين واحدة قالت إيه وماتت، ردوا الفلوس لورثتها دي بين يدي الله".

وأضافت المحامي خلال تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر حسابها الشخصي قائلة "وفاء كانت بتقولي عقدها بـ 35 ألف جنية، كمية الرعب في الحسبنة ماتت قبل ما تاخد حقها والست كان معاها دليل وعقد"، مشيرة إلى وفاة إحدى ضحايا نصب البلوجر الشهيرة هدير عاطف.

القبض على البلوجر هدير عاطف

كان قسم شرطة التجمع الخامس، تلقى بلاغًا من 6 أشخاص، يفيد بتعرضهم للنصب والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة، متهمين هدير عاطف وطليقها بالاحتيال عليهم، كما تلقت إدارة الأموال العامة بلاغًا من 10 أشخاص آخرين بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على مبالغ مالية، تخطت 2 مليون جنيه، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات والبورصة، من قِبل البلوجر وطليقها بلال محمود، وشقيقته وزوجها.

وجاءت التحريات والتحقيقات الأولية، لتؤكد صحة البلاغات، باتهام البلوجر وطليقها وشركائهما، بالنصب على المبلغين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحويلهم لنيابة الأموال العامة، للتحقيق معهم، وأصدرت النيابة قرار بحبس المتهمة هدير عاطف وشركائها فى عملية النصب.

هدير عاطف

وكانت كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها ) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة تكشف تفاصيل حبس هدير عاطف

فيما أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة متهمين (هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل) أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معهم؛ لاتهامهم بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم.

هدير عاطف

وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم، وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

واستمعت النيابة العامة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وأسفر التنفيذ عن ضبط ثلاثة منهم عدا المتهم بلال محمود في الحادي عشر من ديسمبر الجاري ، فاستجوبتهم النيابة العامة فيما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأقرت المتهمة هدير عاطف في التحقيقات بدعوة زوجها المتهم بلال محمود الجمهورَ عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو سبعة أشهر؛ لتلقي أموالهم لاستثمارها في تجارة العقارات والسيارات، وتداولها بالبورصة، مقابل تقديم أرباح الاستثمار إليه، وذلك دون أن تكون له شركة مسجلة لذلك، واكتفاؤه بدعوة الجمهور والإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متخذًا من مسكنهما مقرًّا لممارسة هذا النشاط، مؤكدة أنها كانت حلقة الوصل بينه وبين عملائه، وموضحة تفاصيل مزاولتهما هذا النشاط.