وزير دفاع ليتوانيا: نوقع قريبًا على عقد شراء طائرات مسيرة من أمريكا

قال وزير الدفاع الليتواني، أرفيداس أنوشاوسكاس، إن بلاده من المقرر أن توقع قريبا على عقد لشراء طائرات دون طيار قتالية جديدة من الولايات المتحدة.

وأضاف أنوشاوسكاس - في تصريحات لشبكة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية، اليوم /الثلاثاء/ - أنه "سيتم توقيع عقد آخر في الأيام القليلة المقبلة مع الشركة المصنعة، هذه طائرات دون طيار قتالية بمدى قتالي يصل إلى 40 كيلومترا".

وأشار الوزير إلى أن ليتوانيا "ستكون أول دولة في العالم، باستثناء الولايات المتحدة، تحصل على هذه الطائرات دون طيار".

وفي الأسبوع الماضي، وقعت ليتوانيا أيضا على عقد بقيمة 495 مليون دولار مع الولايات المتحدة لشراء قاذفات نظام الصواريخ عالية الحركة (HIMARS).