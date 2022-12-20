أطراف من 3 محافظات.. تفاصيل جديدة بشأن جريمة قتل مشرفة عمال بورسعيد

كشفت مصادر ، لـ “صدى البلد ”، عن تفاصيل جديدة فى قضية مقتل الاربعينية داليا الحوشى مشرفة عمال مستشفى الحياة بمحافظة بورسعيد، والتى لاقت مصرعها على يد جارها القاصر حسين .م بالاشتراك مع نجلتها نورهان . خ ، بمنزلها بمنطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد .

وتبين أن المجنى عليها داليا الحوشي ليست من أبناء بورسعيد، وإنما هى مواليد إحدى قرى مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وأنها تعيش منذ فترة طويلة عقب زواجها فى بورسعيد وحصلت من المحافظة على الوحدة السكنية التى قتلت بها .

كما تبين أن الجانى ينتمى إلى إحدى مراكز محافظة الدقهلية ، ويقطن مع أسرته التى تعيش منذ سنوات فى بورسعيد ، واستطاع الحصول أيضا على وحدة سكنية بنفس منطقة مقتل المجنى عليها والتى سببت العديد من المشاكل لسكان المنطقة منذ تواجدهم بها، دون أى جدوى أو اجراء تجاههم وهو ما أسفر عن وقوع الجريمة فى نهاية الأمر .

وبات العامل المشترك بين أسرة المجنى عليها وأسرة الجانى هو أرض مسرح الجريمة الغرباء عنه ، والمتمثل فى منطقة الفيروز بمدينة بورفؤاد فى محافظة بورسعيد .

وترجع أحداث الواقعة وفق ماورد بتحقيقات النيابة أن خلاف وقع بين المجنى عليها ونجلتها و الجار القاصر صديق نجل المجنى عليها، لاصرار المجنى عليها فى إبعاد نجلتها عن تلك الجار وقيامها بخطبتها لأحد الشباب فما كان من المتهمة نجلة المجنى عليها الطالبة بكلية الاداب أن اتفقت مع الجار الجانى ، بأن يستغلا وجود أمها منفردة بالمنزل ويقوما بتهديدها لفسخ الخطوبة والابقاء على علاقتهما .

وسهلت نجلة مشرفة عمال بورسعيد دخول الجانى شريكها للمنزل، وقت تواجد أمها بالمنزل وإقدامها على النوم عقب عودتها من العمل ، واستدعت شريكها الجانى الذى صعد الى منزل الأسرة مسرح الجريمة وفتحت له الباب وسهلت له دخول الشقة لينفذا جريمتهم .

واقدم الجانى على انهاء حياة جارته مشرفة عمال بورسعيد، بأن هشم رأسها بمعاونة نجلتها واستكثرا عليها تكرار الشهادة قبل أن تفارق الحياة وأجهزا عليها وسكبا المياه الساخنة عليها للتأكد من موتها .

وحاول المتهمان وضع المجنى عليها فى جوال تمهيدا للتخلص من جثتها، وعندما فشلا تركها داخل المنزل مسرح الجريمة ، وفكرا فى إيهام الجميع يسبقهم رجال البحث بأن الجريمة وقعت بقصد السرقة .

وكشف ضباط مباحث بورسعيد، اللغز عقب عثورهم على قميص للجانى ملطخ للدماء وضع بين طيات ملابس الاسرة تبين انه لجار المجنى عليها القاصر .

وفى اخر تطورات لأحداث الواقعة بدأت المستشارة هايدى الفضالي ، رحلتها فى الدفاع عن نورهان . خ المتهمة بالاشتراك مع جارها القاصر فى قتل والدتها مشرفة عمال مستشفي الحياة بإلقاء المتهمة داخل محبسها بقسم شرطة بورفؤاد اول، و الذي أودعت به بناء على قرار النيابة العامة بحبسها ١٥ يوم على ذمة التحقيقات .

وأكدت الفضالي، خلال اتصال هاتفي بصدى البلد، أنها ستحضر مع المتهمة جلسة التجديد المقررة ٢ يناير المقبل بمحافظة بورسعيد ، بعدما استمعت إلى كافة تفاصيل الواقعة من المتهمة وعقب اضطلاعها على مجريات التحقيقات الأولية .

وأوضحت المستشارة هايدى الفضالى ، أنها خلال تواجدها بمحافظة بورسعيد تفقدت مسرح الجريمة بمنطقة الفيروز السكنية بمدينة بورفؤاد ، واستمعت إلى عدد من الجيران وأهالي المنطقة لتقف على الحقائق وملابساتها .

ونوهت المستشارة هايدى الفضالى أنها ستكشف الكثير من التفاصيل التى قد تغير مجريات القضية تجاه موكلتها وهو مأسوف، تشير إلى أجزاء منه خلال البث المباشر على موقع صدى البلد الاخبارى .

جدير بالذكر أن لقاء المستشارة هايدى الفضالي يعد الأول من نوعه مع نجلة المجنى عليها المتهمة بقتل والدتها بالاشتراك مع جارها القاصر فى بورسعيد، وتوصلت خلاله الي الكثير من المعلومات والتى فشل أقرب المقربين إليها الوصول إلي الحلقة المفقودة فى القضية لاصرار المتهمة على عدم الحديث مع أي شخص خارج تحقيقات النيابة .