عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب فوز ميسي..مقتل سيدة برصاصة طائشة في احتفالات كأس العالم بـ الهند

ميسي خلال احتفاله
ميسي خلال احتفاله بكأس العالم

قتلت امرأة في منزلها برصاصة طائشة أطلقها مشجعون يحتفلون بفوز الأرجنتين الدرامي بكأس العالم في الهند.

 

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، قالت الشرطة الهندية يوم الاثنين إن المرأة ، التي تبلغ من العمر 50 عاما وتدعى سلام نينجول ليشرام أونجبي إيبتومي ديفي ، قتلت في إمفال في مانيبور في حوالي الساعة 11:30 مساء الأحد بعد أن أطلق المحتفلون رصاصة. 

رصاصة طائشة 

فيما سمع أفراد الأسرة أصوات إطلاق مفرقعات وطلقات نارية خلال احتفالات مسعورة بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي مونديال قطر.

قال ضابط شرطة إن رصاصة طائشة أصابت السيدة المسنة في ظهرها وتم العثور على ثقوبتين في الطابق الأول من منزلها ، المبني من صفائح حديدية مجلفنة ، حسبما ذكرت NDTV.

نهاية مأساوية

قالت الصحيفة  إن السيدة المتوفية كانت تحمل طفلاً يبلغ من العمر عامين عندما أطلقت النار عليها Singjamei Wangma Bheigapati في منطقة Imphal الشرقية. 

وأضافت النشرة الإخبارية المحلية بالهند  أن السيدة المسنة كانت معروفة بأنها من مشجعي الأرجنتين. 

قال ضابط الشرطة، أن السيدة المتوفية أصابت رصاصة ظهرها، فيما قالت أسرة الضحية إنها لن تتلقى أي عزاء لحين القبض على المسؤول عن مقتلها.

ميسي رصاصة طائشة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه مرة واحدة| تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتهى زمن التعويم.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

لا إعدام ولا مؤبد.. مفاجأة في عقوبة عشيق فتاة بورسعيد قاتلة أمها

أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب| وعيار 21 يفقد 25 جنيها

مفاجأة وبتوصية إنفانتينو.. إقامة كأس العالم كل 3 سنوات

ماس كهربائي يلتهم شقة مطربة شهيرة.. تفاصيل

الراحة جاية في يناير.. 9 إجازات رسمية وبعدها نص السنة|بشرى للطلاب والموظفين

هنسرب امتحانات الإعدادية|شاهد أول ظهور لـ شاومينج في عهد الوزير رضا حجازي

موضوعات متعلقة

الوضع سيئ.. تفشي مرعب لوباء كورونا في الصين من جديد.. صور

دمرتها الأمواج .. شاهد| اللقطات الأولى من غرق السفينة الحربية التايلاندية

دموع ونعوش| لقطات مؤثرة لضحايا الانهيار الأرضي بماليزيا

باحثة: الطاقة النووية ستجلب الرخاء لأفريقيا وتفتح أبوابا جديدة بمصر للريادة والتقدم

صراع العائلة الملكية .. توجه شعبي لتجريد هاري وميجان من لقبهما الملكي نهائياً

بـ 100 مليون دولار .. انفجار طائرة F-35 وهروب قائدها | فيديو

أجنبية أحبت مصريا من أول نظرة.. والزوج: جوازها مكلفنيش حاجة

شاهد| احتفالات الكريسماس تتحول إلى كارثة بعد خروج الألعاب النارية عن السيطرة

ترشيحاتنا

"جائزة لمحبي النازية".. زيلينسكي وبوريل يثيران غضبا واسعا

مؤتمر صحفى لـ وزراء خارجية الأردن و العراق و فرنسا

تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد شاهين بعد تعرضه لأزمة قلبية|خاص

مقتل 8 مدنيين في هجوم إرهابي بالعراق.. تفاصيل

الزراعة: مصر نجحت في رفع الحظر عن الحاصلات المصدرة لدول الخليج

فصل الشتاء يبدأ رسميا غدا.. وهيئة الأرصاد تحذر المواطنين: البسوا تقيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور طارق العريان |وصلة رقص لـ نسرين طافش ونيكول سعفان .. شاهد

نوع من الزيوت يخلصك من ألم المفاصل بدون أدوية

إطلالة جريئة لـ لاميتا فرنجية قبل الكريمساس.. صور

دواء شائع لخفض الكوليسترول يتسبب في الإصابة بهشاشة العظام

فيديو

كشف الحلقة المفقودة.. كواليس جديدة في واقعة تخلص فتاة من والدتها ببورسعيد

لقوها فوق سطح البيت .. كشف لغز رحيل رفيدة صاحبة الخمس سنوات

ماتت في لحظتها.. ماذا حدث لإحدى ضحايا البلوجر هدير عاطف؟| فيديوجراف

وفاء رغم الفراق.. أزواج وزوجات الفنانين لم يتجاوزا أحزانهم بعد رحيلهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

اﻟﻤﺰﻳﺪ