بسبب فوز ميسي..مقتل سيدة برصاصة طائشة في احتفالات كأس العالم بـ الهند

قتلت امرأة في منزلها برصاصة طائشة أطلقها مشجعون يحتفلون بفوز الأرجنتين الدرامي بكأس العالم في الهند.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، قالت الشرطة الهندية يوم الاثنين إن المرأة ، التي تبلغ من العمر 50 عاما وتدعى سلام نينجول ليشرام أونجبي إيبتومي ديفي ، قتلت في إمفال في مانيبور في حوالي الساعة 11:30 مساء الأحد بعد أن أطلق المحتفلون رصاصة.

رصاصة طائشة

فيما سمع أفراد الأسرة أصوات إطلاق مفرقعات وطلقات نارية خلال احتفالات مسعورة بعد فوز الأرجنتين على فرنسا في نهائي مونديال قطر.

قال ضابط شرطة إن رصاصة طائشة أصابت السيدة المسنة في ظهرها وتم العثور على ثقوبتين في الطابق الأول من منزلها ، المبني من صفائح حديدية مجلفنة ، حسبما ذكرت NDTV.

نهاية مأساوية

قالت الصحيفة إن السيدة المتوفية كانت تحمل طفلاً يبلغ من العمر عامين عندما أطلقت النار عليها Singjamei Wangma Bheigapati في منطقة Imphal الشرقية.

وأضافت النشرة الإخبارية المحلية بالهند أن السيدة المسنة كانت معروفة بأنها من مشجعي الأرجنتين.

قال ضابط الشرطة، أن السيدة المتوفية أصابت رصاصة ظهرها، فيما قالت أسرة الضحية إنها لن تتلقى أي عزاء لحين القبض على المسؤول عن مقتلها.