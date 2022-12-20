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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شحن بقوة 180 وات.. اعرف سعر ومواصفات Infinix Zero Ultra موديل 2023

Infinix Zero Ultra
Infinix Zero Ultra

كشفت  إنفينيكس  عن هاتفها الرائد الجديد Infinix Zero Ultra في حدث أقيم بالهند، وهو أول هاتف ذكي في البلاد يدعم الشحن السريع بقوة 180 واط.

وفقا لموقع  gizmochina يعد هاتف  إنفينيكس  زيرو ألترا موديل 2023 مليء بالعديد من الميزات التي تجعله في المقدمة على منافسيه، مثل شاشة الـ AMOLED ذات الحواف المنحنية مع معدل تحديث عالٍ ووحدة كاميرات ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل. 

يأتي هاتف Infinix Zero Ultra مع شاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة مع حواف منحنية وستايل الـ punch-hole الشاشة بدقة وضوح  FHD + ، ومعدل تحديث 120 هرتز ، معدل التحديث باللمس 360 هرتز ، ودرجة سطوع عالية جدا تصل إلى 900 شمعة. ومن عوامل الأمان المضمنة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.

Infinix Zero Ultra

يتم تشغيل جهاز  إنفينيكس  زيرو ألترا  بواسطة معالج وحدة مركزية من شرائح  Dimensity 920 ، تكنولوجيا 6 نانو والتي توفر الدعم لـ نطاق الجيل الخامس من شبكات الاتصال، وثماني النوى، مع كارت معالجة الرسومات والجرافيك من Mali-G68 MC4

وذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجا بايت من نوع  LPDDR4x و 256 جيجا بايت من مساحة التخزين على القرص الصلب من نوع UFS 2.2. لمزيد من سعة التخزين، توجد فتحة لبطاقة microSD كما أن الجهاز يأتي الهاتف مزودًا بنظام تشغيل أندرويد 12 مثبتا ويمكن ترقيته إلى 13 مع واجهة مستخدم XOS 12.



يحتوي Zero Ultra على كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل ، مقترنة بفلاش LED ثنائي. في الخلف ، نجد الهاتف يمتاز بكاميرا رئيسية 200 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري OIS. وهي مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

 يحزم هاتف Infinix Zero Ultra بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة ، تعدم الشحن السريع جدا بقوة  180 واط ويمكن شحنه بالكامل في 12 دقيقة ، كما تزعم العلامة التجارية.

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تم تجهيز Infinix Zero Ultra  بماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومن الميزات الأخرى دعمه لشريحتين اتصال من نوع  SIM كارت وداعم لشبكات اتصال  Wi-Fi 802.11ac و Bluetooth 5.1 و GPS ومنفذ USB من نوع C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

وصل Infinix Zero Ultra إلى الهند بسعر تمهيدي قدره 29999 روبية ( 362 دولارًا) أي ما يعادل 8940 ألف جنيه مصري. ومن المقرر طرحه للبيع ابتداء من الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي للبلاد في 25 ديسمبر الجاري، يتوفر في اللون الأسود والفضي.

إنفينيكس إنفينيكس زيرو ألترا Infinix Zero Ultra

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