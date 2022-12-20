أمطار ورياح.. تعرف على تحذيرات الأرصاد من طقس الغد.. شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد”، أحمد زهران، تغطية خاصة عن حالة الطقس غداً الأربعاء، مع بداية فصل الشتاء رسمياً.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، الأربعاء أول أيام فصل الشتاء، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الطقس غدا

يكون الطقس غدا، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة في أول الليل باردا في آخره على أغلب الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، أول أيام فصل الشتاء، تشهد البلاد فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على أغلب مناطق البلاد، يصاحبها نشاط شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق.