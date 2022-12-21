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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أول جهاز لوحي بتقنية IMAX..هونر تستعد لإطلاق V8 Pro خلال أيام

Honor Tab V8 Pro
Honor Tab V8 Pro

تستعد شركة  هونر  الصينية لإطلاق المجموعة الرئيسية من منتجاتها لعام 2023 في حفل إطلاق سنوي تنظمة بتاريخ 26 ديسمبر الجاري وفيه تزيح الستار لأول مرة عن هاتفها  Honor 80 GT مع جهاز لوحي جديد كليا أعلنت الشركة أنه سيحمل اسم Honor V8 Pro ، تمامًا مثلما سبق وأكدت الشائعات ، وتم عرض كلا الجهازين بالحجم الكامل على صفحة Weibo.

وفقا لموقع gsmarena التقني سيكون هاتف هونر 80GT مخصص لألعاب الفيديو خاصة وأنه سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح من كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 الجيل الأول و سيحتوي على شريحة عرض مخصصة لرسومات الجرافيك لتمكين معدل التحديث فائق السرعة وبفاعلية لا مثيل لها.

سيكون هاتف  Honor 80 GT الرائد هو الطراز الثاني للشركة الذي يتم تشغيله من خلال شرائح كوالكوم Qualcomm الإلكترونية بعد هاتف  هونر  Magic Vs القابل للطي ، والذي تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام.

Honor Tab V8 Pro

يُقال أيضا إن الجهاز اللوحي Honor Tab V8 Pro هو أول جهاز لوحي مُحسَّن بتقنية IMAX في العالم ولمن لا يعرف هذه التقنية مخصصة لعروض الافلام والمسلسلات إذ تشعرك أنك داخل الفيلم، و ستجذبك من خلال الصور الكريستالية الواضحة وكأنها واقع تراه بعينيك وليس من خلال شاشة عرض، ستكون الشاشة قياس 12.1 بوصة.

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من الأشياء المميزة أيضا أنه أول جهاز لوحي في العالم يأتي بمعالج وحدة مركزية ميدياتك Dimension 8100 وشحن بقوة 33 وات و واجهة مستخدم  MagicOS 7، كما أن نسخة الأندرويد 13 ستكون مخصصة من أجل هذا الجهاز ، تم التأكيد على أن الجهاز اللوحي Honor Tab V8 Pro يدعم القلم ولوحة المفاتيح ويتوفر بألوان الأزرق والبرتقالي.

جهاز لوحي IMAX Honor هونر Honor V8 Pro Honor 80 GT كوالكوم Snapdragon ميدياتك

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