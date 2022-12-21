إصابة الأنفلونزا قد تكون سببا في ظهور سرطان الدم عند الاطفال.. تفاصيل

وجد باحثون بريطانيون أن ظهور إصابة الاطفال في سن حديث بمرض سرطان الدم قد تكون بتحفيز من الإصابة بعدوى الإنفلونزا.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “تليجراف” البريطانية، فقد أشار فريق الدراسة التابع لمعهد أبحاث السرطان في بريطانيا، إلى أن الأطفال يتعرضون لخطر الإصابة بسرطان الدم في الرحم، «لكنهم لن يطوروا المرض فيما بعد دون الإصابة بعدوى فيروسية أو بكتيرية، مثل الإنفلونزا».



جاء الاكتشاف من خلال دراسة 7 أزواج من التوائم، مع إصابة توأم واحد فقط في كل زوج بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، في بداية الدراسة.



وسرطان الدم الليمفاوي الحاد هو أكثر أنواع السرطان شيوعاً لدى الأطفال.

وتزداد احتمالية إصابة التوائم المتطابقة بالمرض بنسبة 15 - 25% إذا كان أحدهما مصاباً بالفعل بالمرض، مقارنة بأقل من 1% فيما يخص التوائم غير المتطابقة. وقد تابع الباحثون التوائم لمدة تصل إلى 15 عاماً لفهم السبب البيولوجي وراء ذلك.



ووجد الفريق، أن هذه المشكلة تحدث بالفعل في نحو 60% من أزواج التوائم المتطابقة.



وأشار الباحثون إلى أن دراستهم كشفت عن أن الظروف اللازمة لتحفيز اللوكيميا تنشأ أولاً في الرحم، وحتى التوأم السليم يحمل خلايا «صامتة» للمرض في الدم، تنشط وتتطور فيما بعد عند الإصابة بعدوى طفولية شائعة مثل الانفلونزا.



وقالت سارة ماكدونالد، نائبة مدير الأبحاث في مؤسسة سرطان الدم بالمملكة المتحدة، التي مولت العمل، إن «فهم آلية تطور السرطان في توأمين متطابقين، ولماذا يصاب أحدهما بسرطان الدم في كثير من الأحيان هو سؤال مهم يجب الإجابة عنه».